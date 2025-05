Max Giusti: un futuro luminoso tra Mediaset e Rai nella prossima stagione televisiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Max Giusti, noto showman romano, sta vivendo un periodo di grande successo e visibilità nel panorama televisivo italiano. Le ultime indiscrezioni rivelano che il comico potrebbe presto approdare su Canale 5, una delle principali reti Mediaset. Giuseppe Candela, nella sua rubrica sul magazine Chi, ha svelato che Giusti ha recentemente registrato un numero zero per un nuovo programma, il che suggerisce un possibile ingresso nella rete di Cologno Monzese. Questo sviluppo potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nella carriera del comico, già apprezzato per le sue performance in vari show.

Un nuovo programma per Canale 5

Secondo quanto riportato da Candela, Max Giusti ha registrato un numero zero per un programma che potrebbe andare in onda su Canale 5. Non è ancora chiaro se si tratterà di uno show tutto suo o di un quiz, ma la carriera di Giusti è costellata di successi in entrambi i generi. Negli anni, ha condotto vari quiz e programmi di intrattenimento, ottenendo sempre un buon riscontro da parte del pubblico. La sua versatilità e il suo carisma potrebbero rivelarsi un ottimo abbinamento per la rete, che cerca sempre nuovi volti per attrarre l’attenzione degli spettatori.

Riconferma su Rai Due

Oltre alle novità legate a Mediaset, Max Giusti ha ricevuto conferme anche dalla Rai. Candela ha rivelato che il comico romano continuerà a condurre due programmi di successo su Rai Due: “99 da battere” e “Boss in incognito“. Questi show hanno riscosso un buon successo e Giusti si prepara a una nuova stagione con otto puntate di “Boss in incognito“, un programma che esplora il mondo del lavoro sotto una nuova luce, e il quiz “99 da battere“, dove i concorrenti si sfidano per vincere premi in denaro. La sua presenza in questi programmi testimonia la fiducia che la Rai ripone nel suo talento.

Successi con i Gialappa’s e Che tempo che fa

Le notizie positive per Max Giusti non si fermano qui. Candela ha anche rivelato che il comico è stato riconfermato nel programma dei Gialappa’s su Tv8, dove ha ottenuto un grande successo grazie alle sue imitazioni, tra cui quella di Renato Zero, che ha suscitato un ampio dibattito sui social media. Inoltre, Giusti tornerà al tavolo di “Che tempo che fa“, il popolare talk show condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. La sua versatilità e il suo talento nel creare personaggi divertenti lo rendono un elemento prezioso per entrambi i programmi.

Un futuro promettente

In sintesi, Max Giusti si prepara a una stagione televisiva ricca di impegni e opportunità. Con il possibile nuovo programma su Canale 5, la riconferma su Rai Due e la sua presenza nei programmi dei Gialappa’s e “Che tempo che fa“, il comico romano sembra destinato a mantenere un ruolo di primo piano nel panorama televisivo italiano. Il suo talento e la sua capacità di intrattenere il pubblico lo rendono un artista molto amato e seguito, e le aspettative per la prossima stagione sono senza dubbio elevate.

