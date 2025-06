Max Giusti lascia TV8 e approda a Mediaset: un nuovo capitolo per il comico romano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il calciomercato non è l’unico a muoversi in queste settimane, poiché anche i principali network televisivi italiani stanno preparando i loro palinsesti per la prossima stagione. Tra le notizie più rilevanti, Mediaset ha ufficializzato l’accordo con Max Giusti, che lascia TV8 e il programma “GialappaShow“, che ha segnato il suo rilancio nel panorama televisivo.

L’accordo tra Mediaset e Max Giusti

Mediaset, il noto gruppo di Cologno Monzese, ha comunicato la notizia dell’accordo con Max Giusti, un professionista con oltre vent’anni di esperienza nel settore dello spettacolo. Il comunicato sottolinea l’importanza del suo arrivo, evidenziando il suo percorso che abbraccia la televisione, il teatro, il cinema e la radio. “Siamo certi che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi”, si legge nel comunicato, che anticipa progetti futuri che spaziano dall’intrattenimento alla comicità.

La decisione di Giusti di lasciare TV8 è stata accolta con curiosità, dato il suo legame con il programma “GialappaShow“. Questo passaggio segna una nuova fase della sua carriera, e i fan attendono con interesse i nuovi progetti che lo vedranno protagonista su Mediaset.

Il messaggio di addio di Max Giusti

Subito dopo l’ultima puntata di “Gialappa’s Night“, Max Giusti ha condiviso un post sui social che ha il sapore di un commiato. Nel suo messaggio, ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e per il suo team, definendo la stagione appena conclusa come “bellissima, esaltante, faticosa e inaspettata”. Giusti non ha mancato di lanciare una frecciatina a chi lo aveva criticato nel corso della sua carriera, ringraziando anche coloro che lo avevano dato per finito.

Il comico ha scritto: “Grazie veramente a tutti, anche a quelli che mi avevano dato per finito, a quelli che pensavano che non avessi neanche mai iniziato”. Queste parole evidenziano il suo spirito combattivo e la determinazione a continuare a sorprendere il pubblico.

Le imitazioni di Max Giusti: un successo indiscusso

Durante l’ultima stagione, Max Giusti ha conquistato il pubblico con le sue imitazioni, diventate un vero e proprio cult. Le sue performance hanno spaziato da personaggi noti come Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo, fino a icone della musica come Renato Zero. Le sue parodie di Aurelio De Laurentiis, Pierluigi Pardo e Cristiano Malgioglio hanno suscitato risate e apprezzamenti, contribuendo al successo del programma.

Le sue imitazioni non solo hanno intrattenuto, ma hanno anche dimostrato la sua versatilità e il suo talento nel creare personaggi memorabili. Giusti ha saputo cogliere l’essenza di ciascuno di loro, rendendo le sue esibizioni un appuntamento imperdibile per gli spettatori.

Con il passaggio a Mediaset, i fan di Max Giusti possono aspettarsi nuove e coinvolgenti proposte che continueranno a mettere in risalto il suo talento e la sua creatività. La sua carriera si appresta a vivere un nuovo capitolo, e l’attesa per le sue prossime apparizioni è palpabile.

