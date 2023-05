Maurice – Un topolino al museo esce il 4 maggio: ecco il trailer ufficiale del cartoon

Maurice – Un topolino al museo sta per arrivare: esce il 4 maggio al cinema il film di animazione russo-ungherese. Il cartoon racconta la spassosa e rocambolesca amicizia tra un topolino e un gatto nelle sale del museo dell’Ermitage a San Pietroburgo. Il regista è Vasiliy Rovenskiy, l’autore di A spasso col Panda – Missione Bebé.

La trama del film d’animazione Maurice – Un topolino al museo

Il film segue le avventure del topolino Maurice, che passa il tempo a rosicchiare opere d’arte al museo dell’Ermitage. Il suo scopo è cercare di sfuggire alle grinfie della squadra di gatti d’élite che da anni sorveglia i capolavori del museo da roditori come lui. In una notte di tempesta Maurice salva la vita a Vincent, un gattino in cerca di una nuova famiglia. I due diventano inseparabili ma la loro amicizia sarà messa a dura prova quando nel museo arriva uno dei capolavori più celebri della storia dell’Arte: La Gioconda.

La buffa amicizia tra un gatto e un topolino

Riuscirà Maurice a frenare il desiderio di rosicchiare il dipinto più famoso al mondo e a salvare la sua improbabile amicizia con un gatto? Vincent sceglierà di salvaguardare l’amicizia con Maurice o di dare spazio all’istinto predatorio dei felini? Ma né Vincent, né Maurice, né i gatti dell’Ermitage sospettano che il dipinto stia per essere rubato da una banda di ladri umani.

Maurice: un topolino al museo è una divertente storia di amicizia tra un buffo topolino e un gattino in cerca del proprio posto nel mondo. Un’avventurosa storia di animazione con tutti i crismi in grado di far divertire e commuovere tutta la famiglia.

Il film è stato prodotto da Roman Borisevich, Maksim Rogalskiy, Vasiliy Rovenskiy e prodotto esecutivamente da Juraj Barabas. Le musiche sono state curate da Anton Gryzlov mentre la fotografia è di Fedor Mezentsev.

Ecco il trailer ufficiale