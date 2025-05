Maura Delpero trionfa ai David di Donatello: una vittoria storica per il cinema italiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ieri sera si è svolta una cerimonia memorabile per i David di Donatello, il prestigioso premio del cinema italiano. Per la prima volta in settant’anni di storia, una donna ha conquistato il riconoscimento per la Miglior Regia. Maura Delpero ha ricevuto il premio per il suo film “Vermiglio”, un evento che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un significativo passo avanti per l’industria cinematografica italiana, tradizionalmente dominata da figure maschili.

Maura Delpero e il trionfo di “Vermiglio”

La vittoria di Maura Delpero non si è limitata alla sola Miglior Regia. Il suo film “Vermiglio” ha ottenuto un totale di sette David di Donatello, inclusi i premi per Miglior Film, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Fotografia, Miglior Casting e Miglior Produttore. Questo successo ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico presente alla cerimonia e tra gli appassionati di cinema in tutta Italia. La pellicola, che affronta temi profondi e attuali, ha colpito per la sua capacità di raccontare storie significative, rendendo giustizia a una narrazione spesso trascurata.

Un discorso che risuona

Nel momento della premiazione, Maura Delpero ha condiviso un discorso toccante e incisivo, che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Ha dichiarato: «Quando ho pensato a “Vermiglio”, qualcuno mi disse che parlare ancora di guerra era anacronistico. Ma io credo che le storie non abbiano scadenza, se parlano all’essere umano. Questo premio non è solo mio, ma di tutte le donne che raccontano, resistono, creano. È un segnale bellissimo contro l’omologazione del linguaggio e a favore della pluralità degli sguardi». Le sue parole hanno trovato risonanza tra i presenti, culminando in una lunga standing ovation che ha sottolineato l’importanza del suo messaggio.

Chi è Maura Delpero

Maura Delpero, originaria di Bolzano e nata nel 1975, ha una formazione che spazia tra Italia e Argentina. Dopo aver studiato lettere e sceneggiatura, ha esordito nel lungometraggio con “Maternal” nel 2019, un film ambientato in una casa per madri adolescenti a Buenos Aires. Questa opera le ha conferito riconoscimenti internazionali, tra cui premi al Festival di Locarno. Con “Vermiglio”, Delpero ha ulteriormente affinato il suo stile, caratterizzato da uno sguardo attento e rigoroso verso le realtà marginali, affermandosi come una voce di spicco nel panorama del cinema d’autore europeo.

Le reazioni del mondo del cinema

La vittoria di Maura Delpero ha suscitato numerosi messaggi di congratulazioni da parte di colleghi e colleghe del settore. La regista neozelandese Jane Campion, due volte premio Oscar, ha espresso il suo entusiasmo per “Vermiglio” attraverso una lettera aperta su Variety, elogiando la capacità di Delpero di gestire una narrazione complessa con maturità. Anche Alice Rohrwacher ha commentato con entusiasmo, sottolineando che era finalmente giunto il momento di una regista donna vincere i premi più prestigiosi. Paolo Sorrentino ha definito “Vermiglio” un “ottimo film” e ha augurato a Delpero un futuro luminoso nel suo percorso cinematografico.

Una vittoria che segna un cambiamento

Dal 1956, anno di fondazione dei David di Donatello, nessuna donna era mai riuscita a vincere il premio per la Miglior Regia. Diverse registe di talento, come Lina Wertmüller e Francesca Archibugi, erano state candidate in passato, ma senza successo. La vittoria di Maura Delpero rappresenta un cambiamento significativo e un segnale forte per l’industria cinematografica italiana. La speranza è che il 2025 venga ricordato non solo per il successo di un film, ma anche come l’anno in cui il cinema italiano ha iniziato a dare voce alle donne in modo più equo, promuovendo una narrazione più inclusiva e diversificata.

