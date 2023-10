Matthew Perry: morto misteriosamente l’attore di Friends

Matthew Perry è stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio, in circostanze ancora da appurare, nella propria casa di Los Angeles.

L’attore americano, naturalizzato canadese, noto per il suo personaggio di Chandler Bing nel celebre serial Friends, aveva 54 anni.

Morte per malore in vasca

Trovato morto nella propria vasca idromassaggio, dove curiosamente e profeticamente aveva postato l’ultima sua foto social pochi giorni prima, Matthew Perry è stato dichiarato deceduto per annegamento.

L’attore avrebbe quindi accusato un malore, probabilmente un arresto cardiaco da cui è scaturita la sua fine in pochi minuti all’interno della stessa vasca.

Non sono state, però trovate sostanze per indurre al malore e non è noto se l’attore soffrisse di problemi di cuore, considerando l’età piuttosto giovane.

Matthew Perry e il presagio di morte nella vasca

A malapena sei giorni fa, Matthew Perry aveva condiviso una foto che lo ritraeva immerso proprio in quella vasca idromassaggio dove ha trovato la morte nella notte del 28 ottobre, circondato da luci soffuse, mentre la notte calava su Los Angeles di fronte a lui. La foto era accompagnata da una didascalia essenziale ma che risuona – col senno di poi – malinconica, che esprimeva la profonda gratitudine di Perry per la vita e il desiderio di condividerla con il mondo: “Oh, quindi l’acqua calda che gira intorno ti fa sentire bene?”, queste le sue parole.

la foto postata giorni fa da Matthew Perry nella sua jacuzzi

L’attore è stato molto amato dai fans della serie di Friends in cui interpretava il personaggio di Chandler Bing, ma in tV ha partecipato a numerosissimi serial, anche in piccole “apparizioni speciali”, da “Scrubs” a “The Good Wife“, mentre per il cinema ha preso parte a poco più di una dozzina di film.

La generazione degli anni ’90, cresciuta con uno dei serial più celebri di sempre, Friends, ad oggi è mondialmente rattristata per la dipartita di uno dei suoi principali interpreti.