Matthew McConaughey sulla sparatoria nella scuola in Texas

Il Texas si tinge di nuovo di rosso, l’interprete Matthew McConaughey ha voluto rilasciare una dichiarazione sull’avvenimento: “Come tutti sapete, oggi c’è stata un’altra sparatoria di massa, questa volta nella mia città natale di Uvalde, in Texas”. Queste sono le prime parole del post dell’attore dopo l’ennesimo caso di school shooting, questa volta nella sua città natale.

Matthew McConaughey fa appello al cuore degli americani

Matthew McConaughuey, attore premio Oscar per “Dallas Buyers Club” (2013), che ha vissuto per i primi 12 anni della sua vita in Texas, nella città di Uvalde, la stessa in cui si è svolta la sparatoria, non lascia passare l’avvenimento sotto banco e commenta con un tweet l’accaduto:

“Questa è un’epidemia che possiamo controllare, e da qualunque parte del corridoio possiamo stare, sappiamo tutti che possiamo fare di meglio. Dobbiamo fare di meglio. Bisogna agire in modo che nessun genitore debba sperimentare ciò che i genitori di Uvalde e gli altri prima di loro hanno subito”.

L’attore dà la colpa, inoltre “ai piedi di ogni adulto americano, indipendentemente dall’affiliazione di partito”.

McConaughey parla di anima per risolvere il problema

McConaughey continua il Tweet sulla sparatoria in Texas cercando di connettersi con le anime degli americani e vedendo in loro la soluzione:

“Il vero invito all’azione ora è che ogni americano si guardi allo specchio più a lungo e più in profondità e si chieda: ‘Che cosa apprezziamo veramente?'”

E poi l’azione, chiedendoci: “Quali piccoli sacrifici possiamo fare individualmente oggi, per preservare una nazione, uno stato e un quartiere più sani e sicuri domani?”

L’interprete non ha fatto attendere il suo punto di vista sull’accaduto, né ha lasciato da parte il proprio coinvolgimento emotivo, perché un grande attore, non lo è solo per i premi che vince, o per le parti che recita, lo è soprattutto per le azioni fuori dal set e Matthew McConaughey, da questo punto di vista, è un veramente un grande attore.

Nivan Canteri

25/05/2022