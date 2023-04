Matthew McConaughey shock: “Io e Woody Harrelson potremmo essere fratelli”

Matthew McConaughey e Woody Harrelson sono una delle coppie di attori più affiatate di Hollywood. Hanno recitato insieme nella prima stagione della serie cult True Detective dove interpretavano due investigatori molto diversi ma molto amici. E saranno di nuovo insieme nella serie televisiva di Apple TV+ Brother from Another Mother, che si ispira alla loro storia raccontando di due attori che vanno a vivere in un ranch in Texas, insieme alle rispettive famiglie.

Matthew McConaughey e Woody Harrelson potrebbero essere fratelli

La notizia sconvolgente è che i due amici potrebbero essere fratelli. Lo ha rivelato lo stesso Matthew McConaughey nel corso di un’intervista per il podcast di Kelly Ripa, Let’s Talk Off Camera. L’attore ha raccontato che sua madre avrebbe avuto una relazione con il padre di Woody Harrelson. A lasciarlo intendere è stata la madre, durante una vacanza in Grecia.

I due amici cominciarono ad indagare per capire se quella rivelazione avesse qualche fondamento. Il padre di Harrelson era un sicario ed è morto in carcere nel 2007 dove stava scontando l’ergastolo ma è verosimile che avesse avuto un congedo, tra un’incarcerazione e l’altra, nel periodo in cui i genitori di Matthew stavano attraversano una crisi coniugale, finita con il divorzio.

Il test del DNA non è in programma, finora

Entrambi texani, la madre di McConaughey e il padre di Harrelson si sarebbe incontrati in Texas, come testimoniano alcune ricevute ritrovate dai figli. La storia dunque è verosimile ma i due amici, per ora, non sono intenzionati a sottoporsi al test del DNA, che scaccerebbe ogni dubbio.