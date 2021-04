Matthew McConaughey ha lanciato l’idea di entrare in politica come governatore del Texas, ma nulla è ancora ufficiale.

Matthew McConaughey ha un vantaggio a doppia cifra nei sondaggi

L’attore potrebbe non essere ufficialmente entrato nella gara del 2022 per essere il prossimo governatore del Texas ma, a quanto pare, i texani sperano che lo farà, dato che detiene un vantaggio di 12 punti sull’incombente repubblicano Greg Abbott, secondo un sondaggio pubblicato domenica da The Dallas Morning. News e l’Università del Texas a Tyler.

Tra i 1.126 elettori registrati in Texas intervistati dal 6 al 13 aprile, il 45% voterebbe per McConaughey, il 33% voterebbe per Abbott e il 22% voterebbe per qualcun altro. Degli elettori repubblicani intervistati, il 56% ha dichiarato che voterebbe per Abbott, rispetto a solo il 30% per McConaughey. Il margine di errore è del +/- 2,9%.

Il sondaggio mostra anche, tuttavia, che la politica di McConaughey potrebbe essere un ostacolo se decide di fare il grande passo, poiché ha criticato entrambe le parti. Sebbene i Democratici si siano spinti verso il vincitore dell’Oscar dal 66% all’8%, solo il 25% di loro ha affermato che probabilmente sosterrebbe un candidato che è un centrista, mentre il 51% vuole un progressista.

Il miglior ruolo di leadership

“Matthew McConaughey riceve un enorme impulso dalla fama legata al suo nome, per ciò che fa per aiutare i texani e i contributi alla celebrazione dei successi dello stato”, ha detto Mark Owens, politologo e direttore dei sondaggi di UT-Tyler. “La maggior parte dei nostri intervistati conosce la sua storia, ma molti sono in attesa di vedere come aprirà il suo prossimo capitolo”.

Il mese scorso, McConaughey ha detto che stava prendendo “in seria considerazione” il lancio del suo proverbiale cappello da cowboy nella corsa governativa del Texas. “È una possibilità molto onorevole. Quindi la sto considerando? Sicuro. È una grande cosa da poter prendere in considerazione “, ha detto McConaughey ad Al Roker su” Today “.

“Quello che devo scegliere per me stesso è che voglio entrare in un ruolo di leadership nel prossimo capitolo della mia vita”, ha aggiunto. “Ora, in quale ruolo sarò più utile? Non so se sia in una posizione politica o solo io come free agent. Quindi questo è qualcosa su cui sto lavorando personalmente.

Maria Bruna Moliterni

19 ⁄ 04 ⁄ 2021