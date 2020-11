Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio e le scene improvvisate

Matthew McConaughey e Leonardo DiCaprio sono due dei più grandi attori della loro generazione. È raro vederli sullo schermo insieme, ma è esattamente quello che è successo grazie a Martin Scorsese quando ha diretto “The Wolf of Wall Street” del 2013.

Matthew McConaughey e il suo modo di lavorare

Sebbene il film sia pieno di scene controverse, molti momenti non sono mai stati nella sceneggiatura originale. McConaughey e DiCaprio hanno entrambi improvvisato numerose battute, inclusa la conversazione dei loro personaggi durante il pranzo.

Matthew McConaughey ha tratto ispirazione creativa dalla sceneggiatura, attraverso un intrigante processo creativo. Quando l’interprete fa la sua lettura iniziale, guarda le battute del suo personaggio e cerca di ottenere una comprensione della sua personalità. Da lì, sviluppa le proprie linee e le aggiunge alla sceneggiatura durante le riprese.

Ecco l’intervista

Sebbene McConaughey abbia il suo processo per aggiungere cose alla sceneggiatura, non è contrario a ricevere feedback dai suoi co-star.

Uno dei momenti più memorabili del film è quando McConaughey e DiCaprio vanno a pranzo il primo giorno di DiCaprio alla società di investimento. I due discutono del lavoro, e poi McConaughey inizia a battersi sul petto mentre recita una strana melodia. DiCaprio poi martella sul petto più avanti nel film, mentre pronuncia il suo famigerato discorso.

Secondo McConaughey, il pestaggio non è mai stato nella sceneggiatura ed è stata un’idea di DiCaprio aggiungerlo.

“… Sai, [io] mi stavo battendo il petto prima, dell’idea di Leonardo di metterlo effettivamente nella scena …”

Matthew McConaughey ha improvvisato diverse battute in “The Wolf of Wall Street”, la maggior parte del suo dialogo con DiCaprio è improvvisato. Completamente immerso nel personaggio, è stato in grado di sviluppare le linee più ridicole possibili.

“The Wolf Wall Street” è stato un grande successo e, sebbene McConaughey abbia avuto solo un ruolo minore, anche lui a contribuito. La pellicola ha incassato in totale 392 milioni di dollari al botteghino, secondo Box Office Mojo .

Anche i critici hanno adorato il film, nonostante il suo soggetto audace. “The Wolf Wall Street” è stato incluso in molte liste di fine anno per i migliori film ed è stato nominato per diversi premi accademici. DiCaprio ha finito per portare a casa un Golden Globe per la sua performance impressionante.