Alright, Alright, Alright! è il nuovo canale YouTube che Matthew McConaughey ha aperto di recente.

Matthew McConaughey: condividerò chi sono e in cosa credo

Da Wooderson a Moondog e ogni personaggio rilassato nel mezzo, Matthew McConaughey ha una vasta esperienza. E vorrebbe condividere la saggezza che ne deriva. Per questo l’attore ha lanciato ufficialmente un canale YouTube.

“Voglio darvi il ​​benvenuto sul mio canale YouTube”, ha detto l’attore nel suo video di lancio, che ha pubblicato su Twitter lunedì sera. ” Condividerò chi sono e chi non sono. In cosa credo, cosa non faccio, cosa sto facendo, cosa non sto facendo. Insieme ad alcuni approcci di vita che ho trovato utili e costruttivi lungo la strada. “

McConaughey cita che condividerà “le prescrizioni nell’arte di vivere che mi hanno aiutato a navigare in questo rodeo in cui viviamo tutti e persino un mucchio di adesivi per paraurti che ho visto, sentito, raccolto e rubato lungo la strada negli ultimi 51 anni.” E questo è tutto prima che McConaughey inserisca le accattivanti rime insieme ad alcuni spunti di riflessione, con un sorso di vino.

Il modello Brie Larson

McConaughey si unisce a un elenco sorprendentemente robusto di celebrità di prima qualità che hanno canali YouTube personali, come Brie Larson, Will Smith, Maisie Williams e Zac Efron. Sembra che McConaughey tenterà di virare maggiormente verso il modello Larson dei canali YouTube, che è fondamentalmente, “mostra al mondo che sei una persona normale anche se sei un attore di successo e invia alcune curiosità e informazioni divertenti per i tuoi fan già che ci sei. “

Maria Bruna Moliterni

16 ⁄ 03 ⁄ 2021