Matthew Lillard svela dettagli sul suo ruolo in Daredevil: Rinascita 2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie Marvel Daredevil: Rinascita 2 continua a generare attesa tra i fan, grazie anche alle recenti dichiarazioni di Charlie Cox e all’ingresso di Matthew Lillard nel cast. L’attore, noto per i suoi ruoli iconici nella saga di Scream e nel videogioco Five Nights at Freddy’s, ha condiviso alcune informazioni sul suo personaggio, rivelando che il suo ruolo sarà piuttosto contenuto, ma con la possibilità di un ritorno in futuro.

Matthew Lillard entra nel cast di Daredevil 2

Matthew Lillard rappresenta una delle novità più interessanti del cast di Daredevil: Rinascita 2. Tuttavia, la Marvel non ha ancora ufficializzato il personaggio che interpreterà. Ci si chiede se si tratti di un personaggio già presente nei fumetti o di una figura originale creata appositamente per la serie. Nonostante la curiosità, Lillard ha confermato che il suo ruolo sarà limitato in questa stagione, ma ha lasciato intendere che ci potrebbe essere spazio per un ritorno in una possibile terza stagione.

L’attore ha dichiarato: “È la Marvel, quindi lo sapete che non posso dire molto. Non posso dire niente, in realtà, ma voglio anticipare qualcosa: è un ruolo piuttosto piccolo al momento. Ma la speranza è che piaccia alla gente e che lo riportino indietro in futuro.” Queste parole suggeriscono che, nonostante la sua presenza ridotta, il personaggio potrebbe avere un futuro all’interno della trama della serie.

Le aspettative di Lillard e il suo approccio agli spoiler

L’approccio di Matthew Lillard alla sua partecipazione in Daredevil: Rinascita 2 è caratterizzato da una certa cautela. L’attore ha espresso il suo disinteresse per gli spoiler, affermando: “Non mi piacciono gli spoiler. Non guardo nemmeno i trailer. Penso che, da spettatori, meno sappiamo più siamo in grado di essere sorpresi e di goderci l’esperienza invece di crearci aspettative.” Questo atteggiamento riflette un desiderio di mantenere l’elemento sorpresa per il pubblico, un aspetto fondamentale per una serie che si basa su colpi di scena e sviluppi inaspettati.

La trama di Daredevil: Rinascita 2 si svolgerà nel contesto del regno del Sindaco Fisk, un elemento che potrebbe influenzare anche il destino del personaggio interpretato da Lillard. Sebbene non possa rivelare dettagli specifici, le sue parole lasciano intendere che ci sarà spazio per sviluppi futuri, rendendo i fan ansiosi di scoprire come si evolverà la storia.

Progetti futuri di Matthew Lillard

Oltre al suo coinvolgimento in Daredevil: Rinascita 2, Matthew Lillard ha altri progetti in arrivo. Presto tornerà nei panni di Stu nel sesto capitolo della saga di Scream, un ruolo che ha contribuito a definirne la carriera. Inoltre, l’attore risorgerà dai morti nel sequel di Five Nights at Freddy’s, un altro progetto che ha suscitato grande interesse tra i fan.

Con una carriera che spazia tra horror e thriller, Lillard continua a dimostrare la sua versatilità come attore. La sua partecipazione a Daredevil: Rinascita 2 rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, e i fan attendono con impazienza di vedere come il suo personaggio si inserirà nell’universo Marvel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!