Matthew Goode ricorda Maggie Smith: un momento indimenticabile sul set di Downton Abbey

Matthew Goode, noto per il suo ruolo in Downton Abbey, ha condiviso un ricordo speciale riguardante l’attrice Maggie Smith, recentemente scomparsa. L’intervista ha messo in luce un episodio significativo che ha caratterizzato il lavoro sul set della celebre serie televisiva, offrendo uno spaccato della vita dietro le quinte e del legame tra gli attori. La nostalgia per la figura di Lady Violet, interpretata da Smith, si fa sentire, soprattutto in vista del terzo film sequel che non la vedrà protagonista.

Il legame di Maggie Smith con Downton Abbey

Maggie Smith ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo grazie al suo ruolo di Lady Violet Crawley, la contessa vedova di Grantham. La sua interpretazione le è valsa tre Emmy Awards e ha reso il personaggio uno dei più amati della serie. La scomparsa dell’attrice nel settembre 2024 ha suscitato un’ondata di affetto e ricordi da parte di colleghi e fan. Matthew Goode, che ha interpretato Henry Talbot, ha voluto rendere omaggio a Smith raccontando uno dei suoi momenti preferiti sul set. Questo aneddoto non solo evidenzia il talento di Smith, ma anche il forte legame che si era creato tra gli attori durante le riprese.

Il matrimonio di Lady Mary e Henry Talbot: un giorno speciale

Durante l’intervista con Deadline, Matthew Goode ha rivelato un episodio divertente legato alle riprese del matrimonio tra Lady Mary e Henry Talbot. Questo evento, girato in gran segreto in una location rurale, ha rappresentato un momento cruciale per la trama della serie. Goode ha descritto come, nonostante le incertezze iniziali riguardo a una possibile riscrittura della scena, il giorno si sia rivelato memorabile. La scelta di girare in un ippodromo ha aggiunto un tocco di eleganza e importanza all’evento, rendendolo un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.

Maggie Smith, dopo le riprese, ha espresso il suo entusiasmo, dichiarando che quel giorno era stato uno dei più belli della sua carriera. Goode ha raccontato come, in un momento di leggerezza, l’attrice abbia portato una bottiglia di rosé sul set, creando un’atmosfera di convivialità tra gli attori. Questo gesto ha trasformato una giornata di lavoro in una celebrazione, con tutti i membri del cast che si sono uniti a lei per brindare. L’episodio ha dimostrato non solo il talento di Smith, ma anche la sua capacità di unire il gruppo in un momento di gioia e spensieratezza.

L’eredità di Maggie Smith in Downton Abbey

Maggie Smith ha recitato in tutte e sei le stagioni di Downton Abbey, contribuendo in modo significativo alla narrazione e allo sviluppo dei personaggi. La sua presenza ha arricchito la serie, rendendo Lady Violet un simbolo di saggezza e ironia. Anche nei film sequel, la sua figura ha continuato a brillare, sebbene il secondo film abbia segnato un addio emozionante e agrodolce per il suo personaggio. La sua eredità vive non solo attraverso le sue interpretazioni, ma anche nei ricordi condivisi dai colleghi, come quello di Matthew Goode, che continueranno a raccontare la magia di un set che ha unito talenti straordinari.

La scomparsa di Maggie Smith lascia un vuoto nel mondo della televisione, ma il suo impatto rimarrà indelebile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei e di tutti i fan che l’hanno seguita nel corso degli anni.

