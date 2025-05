Matthew Goode protagonista di “Dept. Q – Sezione casi irrisolti”: la nuova serie crime su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La piattaforma Netflix si prepara a lanciare una nuova serie crime intitolata “Dept. Q – Sezione casi irrisolti“, in arrivo il 29 maggio. Scritto e diretto da Scott Frank, noto per il suo lavoro in “La regina degli scacchi“, questo nuovo progetto promette di catturare l’attenzione degli appassionati del genere. La serie, composta da nove episodi, vede come protagonista Matthew Goode, celebre per i suoi ruoli in “Downton Abbey” e “The Crown“, che interpreta un detective coinvolto in casi irrisolti a Edimburgo.

La trama di “Dept. Q – Sezione casi irrisolti”

La storia ruota attorno all’ispettore capo Carl Morck, un poliziotto dotato di grande intelligenza ma con un carattere difficile. Il suo sarcasmo e il suo approccio diretto non gli hanno guadagnato molti amici all’interno della polizia di Edimburgo. Dopo un tragico incidente che porta alla morte di un giovane agente e lascia il suo partner in condizioni critiche, Morck si ritrova relegato a un compito che sembra più una punizione che un’opportunità: gestire il dipartimento Q, un’unità recentemente istituita per affrontare i casi irrisolti.

Questo dipartimento, inizialmente concepito come una mera operazione di facciata per mascherare i fallimenti della polizia, diventa per Morck un’occasione per dimostrare il suo valore. Nonostante le difficoltà e la mancanza di risorse, Carl inizia a formare una squadra di emarginati e outsider, un gruppo di individui che, come lui, hanno molto da dimostrare. La serie segue le indagini di Morck, che si riaccende quando si imbatte nel caso di un importante funzionario pubblico scomparso da anni, un mistero che lo porterà a scavare a fondo e a non accettare un semplice “no” come risposta.

Il cast di “Dept. Q – Sezione casi irrisolti”

Oltre a Matthew Goode, il cast della serie include attori di talento come Chloe Pirrie, nota per il suo ruolo in “In nome del cielo” e “La regina degli scacchi“. Alexej Manvelov, visto in “Jack Ryan” e “Top Dog“, e Kelly Macdonald, famosa per “Line of Duty” e “L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat“, arricchiscono ulteriormente il cast. Infine, Leah Byrne, conosciuta per “L’amore e la vita – Call the Midwife“, completa un ensemble di attori che promette di offrire performance memorabili.

Il trailer ufficiale

Per gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire di più su “Dept. Q – Sezione casi irrisolti“, è disponibile il trailer ufficiale italiano, che offre un’anteprima delle atmosfere e delle dinamiche della serie. Con una narrazione avvincente e personaggi complessi, questa nuova produzione di Netflix si preannuncia come un’aggiunta interessante al panorama delle serie crime, attirando sia i fan del genere che i nuovi spettatori.

Con l’arrivo imminente della serie, l’attenzione è rivolta a come il team creativo, guidato da Scott Frank, riuscirà a sviluppare una trama intrigante e a dare vita a personaggi indimenticabili. “Dept. Q – Sezione casi irrisolti” promette di essere un’esperienza avvincente per tutti gli amanti del mistero e della suspense.

