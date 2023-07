Matteo Paolillo vittima di un attacco di gabbiani sul set di Mare Fuori 4

La Mare Fuori 4 è in piena produzione, ma il set non è stato esente da imprevisti. Dopo la presenza costante dei fan sulle location della serie, è stato l’attore Matteo Paolillo a subire un evento inaspettato durante le riprese.

I fan sul set di Mare Fuori 4

La presenza costante dei fan sulle location della serie è stata un problema durante le riprese. Alcuni di loro sono stati così rumorosi da interferire con le scene delicate e ciò ha causato uno stop temporaneo delle riprese. Nonostante ciò, i fan continuano ad affollare l’ingresso della base navale della Marina Militare di Napoli.

L’imprevisto con il drone e gli uccelli

Il regista Ivan Silvestrini ha rivelato che Matteo Paolillo è stato coinvolto in un imprevisto durante le riprese di Mare Fuori 4. Un drone è sorvolato gli attori che non potevano muoversi e ha passato in mezzo a uno stormo di gabbiani, causando un evento traumatico per l’attore. Silvestrini non ha fornito ulteriori dettagli per evitare spoiler, ma sembra che l’attacco dei gabbiani abbia avuto un impatto sull’attore.

La carriera di Matteo Paolillo

Matteo Paolillo è impegnato su più fronti, tra cui Mare Fuori 4, in cui interpreta uno dei protagonisti, e la sua carriera di cantautore. Questo lo costringe a girare per tutta Italia, ma sembra che gli imprevisti sul set abbiano avuto un impatto sulla sua performance e sulla sua salute mentale.

Gli imprevisti sul set di Mare Fuori 4

Mare Fuori 4 sta attraversando un periodo complicato durante le riprese. Dopo la presenza costante dei fan e l’imprevisto con i gabbiani, ci sono stati altri eventi che hanno reso il lavoro sul set molto difficile. Tuttavia, il cast e la produzione stanno facendo del loro meglio per affrontare le difficoltà e portare avanti la serie.

