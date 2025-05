Matteo Garrone e Valeria Golino premiati al Riviera International Film Festival di Sestri Levante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Riviera International Film Festival ha celebrato il talento del cinema internazionale conferendo l’Icon Award a Matteo Garrone e Valeria Golino. Questo riconoscimento, che si è svolto a Sestri Levante, rappresenta un tributo ai grandi protagonisti del settore cinematografico, continuando una tradizione che ha visto in passato premiate star di Hollywood come Susan Sarandon e Casey Affleck.

La cerimonia di premiazione

La premiazione di Garrone e Golino è avvenuta al termine di un panel che ha messo in luce le loro straordinarie carriere. Valeria Golino ha partecipato all’evento insieme a Nils Hartmann, presentando il film “L’arte della gioia“. Questo film ha riscosso un notevole successo ai David di Donatello, ottenendo ben 14 nomination e vincendo 3 premi, tra cui quello per la miglior sceneggiatura originale, assegnato a Stefano Sardo. La presenza di Golino e Hartmann ha arricchito l’evento, portando l’attenzione su un’opera che ha già dimostrato di avere un forte impatto nel panorama cinematografico italiano.

Incontri e masterclass al festival

Durante la giornata, il Riviera International Film Festival ha offerto una serie di incontri interessanti. Tra i partecipanti, le attrici Donatella Finocchiaro e Matilda Lutz hanno condiviso le loro esperienze e visioni artistiche, contribuendo a creare un’atmosfera di scambio e crescita culturale. Un’altra importante attività si è svolta presso l’ex convento dell’Annunziata, dove si è tenuta la seconda sessione del contest dedicato ai cortometraggi. Questo contest rappresenta un’importante opportunità per i giovani cineasti di mostrare il proprio lavoro e ricevere feedback da esperti del settore.

In aggiunta, si è svolta una masterclass tenuta dal compositore Lele Marchitelli, noto per le sue colonne sonore in film di Paolo Sorrentino, tra cui “Partenope“. Marchitelli ha condiviso le sue tecniche e il suo approccio alla creazione musicale per il cinema, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di apprendimento.

Ultimi eventi del Riviera International Film Festival

La giornata conclusiva del festival, che si svolgerà oggi, domenica 11 maggio, prevede incontri con il noto scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi e il regista Pietro Terzini presso il Duferco Lounge. Questi eventi rappresentano un’importante occasione per il pubblico di interagire con figure di spicco del panorama cinematografico e letterario. All’Annunziata, si terrà anche l’ultima masterclass con l’attore Rufus Sewell, noto per il suo ruolo nel film “The Illusionist“.

Il Riviera International Film Festival, sostenuto dal Comune di Sestri Levante e dalla Regione Liguria, con il patrocinio della Commissione Europea, è un evento annuale che dal 2017 si distingue per la sua attenzione al cinema indipendente e per il supporto ai giovani registi. Fondato dal produttore italo-americano Stefano Gallini-Durante, il festival continua a promuovere una visione fresca e innovativa del cinema, attirando l’attenzione di media partner come Movieplayer.

