Matt Damon e Tom Holland: allenamenti intensivi per l’Odissea di Christopher Nolan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “The Odyssey“, diretto da Christopher Nolan, sta attirando l’attenzione non solo per la sua trama ispirata al poema omerico, ma anche per l’intenso lavoro di preparazione fisica richiesto ai suoi protagonisti, Matt Damon e Tom Holland. Lo stuntman James Newman ha condiviso dettagli sulla sua esperienza nell’allenamento dei due attori, rivelando le sfide e le strategie adottate per definire gli stili di combattimento dei loro personaggi.

Allenamenti e stili di combattimento

In un episodio del podcast “Action for Everyone“, andato in onda il 20 aprile e successivamente rimosso, Newman ha descritto il suo lavoro con Damon e Holland, evidenziando come entrambi abbiano approcci distinti ma complementari. Damon, che interpreta Ulisse, ha mostrato una visione chiara del suo personaggio, desiderando uno stile di combattimento che rispecchiasse l’esperienza e la saggezza di un veterano di guerra. Newman ha sottolineato che Ulisse, essendo un reduce di guerra, adotta un approccio più strategico e meno appariscente nei combattimenti.

“Ho avuto l’opportunità di girare alcune scene d’azione con un gruppo di persone di talento per il film e ho anche avuto l’opportunità di allenare Matt Damon e Tom Holland. Tutte le voci sulla capacità fisica di Tom sono assolutamente vere. Può letteralmente fare qualsiasi cosa. Dovrebbe ottenere ogni ruolo fisico possibile”, ha affermato Newman, evidenziando le abilità atletiche di Holland.

La differenza tra i due protagonisti

Newman ha messo in evidenza le differenze tra i due attori. Mentre Damon si concentra su un combattimento più “efficiente” e consapevole, Holland, più giovane e atletico, porterà sullo schermo una versione più dinamica e giovanile di Ulisse. “Matt voleva sicuramente essere più efficiente perché è quello il personaggio. Ulisse è davvero l’unico reduce di guerra in quel viaggio. I ragazzi che ha con sé hanno combattuto con lui, ma Ulisse ha vissuto e respirato la battaglia, e questo lo rende più consapevole”, ha spiegato Newman.

Questa distinzione nei loro stili di combattimento non solo arricchisce il film, ma offre anche una rappresentazione più autentica dei personaggi, rendendo il racconto dell’epico viaggio di Ulisse ancora più coinvolgente.

Location e cast di The Odyssey

Le riprese di “The Odyssey” si sono svolte in diverse location, tra cui l’Isola di Favignana in Sicilia, e proseguiranno in Grecia e Irlanda fino a luglio. Il cast comprende nomi di spicco come Anne Hathaway nel ruolo di Penelope, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth e Samantha Morton. La presenza di un cast così variegato e talentuoso promette di dare vita a un’opera cinematografica di grande impatto.

Il film, ispirato all’Odissea di Omero, rappresenta una delle sfide più ambiziose della carriera di Nolan, vista la complessità e la profondità del materiale originale. La sua uscita è prevista per luglio 2026, e le aspettative sono già alte, considerando il talento coinvolto e la ricchezza della storia che verrà raccontata.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!