Matt Bomer amante di Bradley Cooper nel biopic su Leonard Bernstein

Secondo quanto riportato da Variety, il bel Matt Bomer (“I magnifici 7”, 2016) vestirà i panni di uno degli amanti di Leonard Bernstein nel biopic “Maestro”, targato Netflix e interpretato da Bradley Cooper.

Bradley Cooper di nuovo dietro la macchina da presa

Sembrerebbe che il casting del film con protagonista Bradley Cooper, nel ruolo di Leonard Bernstein, compositore di “West Side Story” stia prendendo corpo. L’interprete ha anche co-scritto la sceneggiatura e figurerà dietro la macchina da presa, ripetendo così l’esperienza di “A Star Is Born”.

Cooper ha parlato del suo protagonista spiegando che Bernstein avrebbe voluto essere direttore d’orchestra fin da bambino, tanto da chiedere una bacchetta a Babbo Natale.

Bernstein, morto nel 1990 a 72 anni, era sposato con l’artista Felicia Montealegre e avevano tre figli insieme. Tuttavia, dopo la morte di Bernstein la moglie avrebbe confessato che suo marito era gay e aveva rapporti sessuali con uomini.

Matt Bomer clarinettista per Cooper

Il personaggio che Bomer dovrebbe interpretare è un clarinettista con il quale Bernstein ha avuto una breve relazione.

Bernstein non ha mai confermato pubblicamente di essere gay. Il gigante della musica lasciò Montealegre per un manager di una stazione radio maschile nel 1976, ma tornò al matrimonio l’anno successivo per prendersi cura di sua moglie dopo che le fu diagnosticato un cancro ai polmoni. Carey Mulligan interpreterà Montealegre.

Le riprese di ” Maestro ” inizieranno a maggio, mentre ancora non è stata decisa una data d’uscita.

Roberta Rosella

16/03/2022