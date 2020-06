Matrix 4: per Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss una storia meravigliosa

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno affermato di aver accettato di recitare nel quarto capitolo di “Matrix”, dopo “The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions“, usciti entrambi nel 2003, soprattutto per la bellezza della sceneggiatura realizzata da Lana Wachowski, presente anche in veste di regista.

Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di nuovo insieme

Secondo quanto riportato da Empire, uno dei motivi fondamentali per il quale Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss hanno deciso di tornare nuovamente a vestire i panni di Neo e Trinity nel quarto capitolo di “Matrix” è la bellezza della sceneggiatura.

La saga cyberpunk dell’allora fratelli Wachowski torna per la gioia – e un po’ con il timore – di tutti i fan, con una squadra che riconferma dietro la macchina da presa Lana Wachowski e le due star protagoniste, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

I due interpreti si sono convinti a intraprendere questa nuova avventura, tanto appassionante quanto rischiosa per il confronto con i precedenti capitoli del franchise, soprattutto per le emozioni che gli ha trasmesso la sceneggiatura.

Queste le dichiarazioni di Reeves:

“Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura […] Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. La storia ha, penso, alcune cose significative da dire e da cui possiamo trarre nutrimento”.

Anche la co-protagonista Carrie-Anne Moss ha speso delle belle parole sulla sceneggiatura per la quale la Wachowski è stata affiancata David Mitchell e Aleksandar Hemon.

La Moss, memorabile nei panni di Trinity, ha infatti affermato:

“Non avrei mai creduto che questo potesse accadere. Quando mi è stato proposto lo script ho pensato fosse un regalo. È tutto molto emozionante”.

Riprendere una saga così importante a distanza di diciassette anni potrebbe essere un’operazione rischiosa senza una storia forte, proprio per questo le parole dei due protagonisti hanno stimolato le aspettative dei fan.

Le riprese di “Matrix 4” sono iniziate nei mesi scorsi per poi subire una battuta d’arresto, dopo poche settimane, a causa del lockdown per COVID19. Nonostante questa produzione sia stata una delle ultime a fermarsi, il film è praticamente in fase embrionale. Si spera che si possa tornare al lavoro entro luglio così da poter mantenere come data di uscita il 21 maggio 2021.

Nulla sappiamo ancora della trama, ma secondo alcuni ci potrebbero essere all’interno della narrazione dei viaggi nel tempo che giustificherebbero la presenza di Neo e Trinity, nonostante la conclusione di “Matrix Revolutions”.

Oltre a Keanu Reeve e Carrie-Anne Moss tornerà a far parte del cast anche Jada Pinkett Smith, mentre è esclusa la presenza di Laurece Fishburne che vestiva i panni di Morpheus.

Tra gli interpreti troveremo inoltre: Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jessica Henwick.

Matrix: la saga

“Matrix” è una delle saghe cinematografiche più famose al mondo, in cui si ripropone l’eterna lotta fantascientifica tra genere umano e macchine, in un universo totalmente fittizio che si è sostituito a quello reale.

Il primo lavoro, risalente al 1999, scritto e diretto da Andy e Larry Wachowski, oggi divenuti Lana e Lilly, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui quattro premi Oscar, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per molti film successivi.

Il successo di pubblico e di critica spinse i due registi a realizzare due sequel, entrambi usciti nel 2003, che tuttavia non ebbero la stessa forza narrativa del primo “Matrix”, tanto da non essere accolti positivamente dalla critica. Nonostante ciò, in termini d’incasso, il secondo capitolo, “Matrix Reloaded” superò il primo, mentre il terzo, “Matrix Revolution”, pur ottenendo un buon risultato, non si avvicinò a quello dei precedenti.

Lorenzo Buellis

10/06/2020