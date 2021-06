Matrix 4: aggiunge  Christina Ricci a un cast già impressionante

Il cast del quarto capitolo di “Matrix” vede aggiungersi un altro importante attore Cristina Ricci. Questo casting a sorpresa getta nuova luce sull’attesissimo sequel.

Matrix: il cast del nuovo sequel

Christina Ricci è stata silenziosamente scelta per il sequel “Matrix” che ancora senza titolo, provvisoriamente si intitola “The Matrix 4”. La notizia sul casting proviene dall’ufficio stampa della Warner Bros, ma i dettagli del suo personaggio rimangono sconosciuti. Tuttavia, il suo casting è un’entusiasmante aggiunta al film che dovrebbe uscire a dicembre.

L’attrice si unisce a un cast stellare che include i preferiti del franchise come Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) e Lambert Wilson (The Merovingian). Reciterà anche al fianco dei nuovi arrivati ​​nella serie, tra cui Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra e Jonathan Groff.

La regia del sequel sarà di nuovo affidata a Lana Wachowski, mentre la sorella Lilly non sarà dietro la macchina da presa a causa del suo ruolo di produttore esecutivo in “Work in Progress” di Showtime.

Christina Ricci prima di approdare nel sequel

Christina Ricci ha un ricco curriculum alle spalle e di recente è stata vista nello spettacolo dei Duplass Brothers Cinema Toast, oltre a interpretare la famosa assassina Lizzie Borden nella miniserie in onda su Lifetime “The Lizzie Borden Chronicles”.

Potremmo non conoscere molti dettagli sul sequel, ma rimane uno dei film più attesi dell’anno. Il casting della Ricci non fa che aumentare il mistero e l’eccitazione che circondano il ritorno del franchise dopo 18 anni.

“Matrix 4”, che ancora non ha un titolo ufficiale, uscirà contemporaneamente nelle sale e su HBO Max il 22 dicembre.

Francesca Reale

07/06/2021