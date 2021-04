Master of None: la terza stagione disponibile su Netflix a maggio

La terza stagione di “Master of None” arriverà su Netflix a maggio e sarà incentrata sul personaggio interpretato da Lena Waithe

Master of None: le novità della terza stagione

La serie Netflix Master of None di Aziz Ansari debutterà il mese prossimo con la sua terza stagione. Un recente tweet di Netflix ha rivelato che l’ultima stagione dello show di Ansari fa parte della lineup di maggio del gigante dello streaming. Inoltre quanto riportato da Variety, la terza stagione non seguirà Dev Shaw, interpretato da Ansari, ma vedrà invece il personaggio di supporto di Lena Waithe, Denise, come protagonista principale. Naomi Ackie, che è apparsa nella seconda stagione di “The End of the F ****** World” di Netflix, è in trattative per unirsi al cast della terza stagione in un importante ruolo.

La nuova stagione si intitolerà “Master of None Presents: Moments in Love” e sarà più breve rispetto alle altre. Secondo quanto riferito, ci saranno cinque episodi e saranno tutti diretti da Ansari. Lena Waithe sarà anche co-sceneggiatore assieme al regista che allo stesso tempo, non è chiaro se riprenderà il ruolo di Dev in questa stagione.

Un passaggio di testimone

La scelta di cambiare punto di vista da Dev a Denise sembra molto giustificata, soprattutto dal momento che l’episodio solista di Denise della seconda stagione, “Thanksgiving”, ha fatto guadagnare sia a Waithe che ad Ansari un Emmy per la migliore sceneggiatura comica.

“Thanksgiving” ha a che fare con Denise che fa coming out con la sua famiglia, ed è senza dubbio il pezzo di scrittura più onesto dello show. Questa è stata la seconda vittoria dell’Emmy per la serie, dopo che Ansari e il co-sceneggiatore Alan Yang hanno vinto lo stesso premio per l’episodio della prima stagione, “Parents”. C’è stato un grande divario nella produzione di “Master of None”, con la prima stagione in onda nel 2015 e la seconda.

Al momento, nessuno sa per certo se “Master of None Presents: Moments in Love” è in realtà una terza stagione della serie o se si tratta solo di uno spin-off. Quello che rimane certo è che “Master of None Presents: Moments in Love” debutterà su Netflix a maggio, anche se una data precisa deve ancora essere annunciata.

Francesca Reale

22/04/2021