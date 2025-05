Massimo Gramellini torna su La7 con in altre parole: ospiti e temi di riflessione per la serata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, sabato 17 maggio 2025, alle ore 20.35, il programma di approfondimento “In altre parole” torna su La7, condotto da Massimo Gramellini. Con un approccio originale e stimolante, il programma si propone di analizzare i principali eventi dell’attualità italiana e internazionale. Affiancato dal noto cantautore Roberto Vecchioni, Gramellini guiderà il pubblico in un viaggio di riflessione, arricchito dalla presenza di ospiti di spicco.

L’apertura della puntata: memoria storica e politica

La puntata di oggi si aprirà con un dialogo intenso tra Massimo Gramellini, Roberto Vecchioni e Pier Luigi Bersani. Quest’ultimo, ex segretario del Partito Democratico, presenterà il suo nuovo libro “Chiedimi chi erano i Beatles“. L’opera rappresenta un viaggio tra memoria storica e impegno politico, frutto di un dialogo con giovani attivisti in vari luoghi d’Italia. Questo confronto offrirà l’opportunità di riflettere sulla situazione attuale della sinistra e sul significato della politica collettiva, in un contesto che intreccia passato e presente. La presenza di Bersani, figura di riferimento nel panorama politico italiano, promette di arricchire la discussione con spunti significativi e provocatori.

Ospiti della serata: un parterre variegato

La trasmissione di questa sera presenterà un’ampia gamma di ospiti, ognuno con un contributo unico. Agnese Pini, direttrice del gruppo QN, discuterà del suo libro “La verità è un fuoco“, un’analisi incisiva sul giornalismo e sull’importanza della verità nel contesto attuale. Lella Costa, attrice nota per il suo impegno sociale, porterà la sua visione artistica e civile, mentre Massimo Polidoro, divulgatore scientifico, presenterà il suo ultimo lavoro “Una vita ben spesa“, che esplora il valore del tempo e delle esperienze.

Inoltre, Makkox, fumettista e commentatore, offrirà il suo sguardo ironico sull’attualità, mentre Valerio Aprea, attore e coautore del libro “Il problema di questo Paese“, unirà denuncia sociale e narrazione brillante. La varietà di voci e prospettive promette di rendere la serata ricca di spunti di riflessione e dibattito.

Le rubriche: arte, parole e satira

Non mancheranno le rubriche che hanno reso “In altre parole” un appuntamento atteso. Roberto Vecchioni, in qualità di “maestro delle parole”, analizzerà una parola chiave della settimana, donandole un significato profondo. Giovanna Botteri, in collegamento dal Salone del Libro di Torino, racconterà l’atmosfera di uno degli eventi culturali più importanti d’Italia. Alessandra Sardoni fornirà il suo punto di vista politico, affrontando i temi istituzionali con chiarezza.

Saverio Raimondo presenterà la sua rubrica “In altre Parolacce“, una sintesi comica e pungente degli eventi della settimana. Jacopo Veneziani, infine, proporrà un racconto visivo ispirato a un’espressione di Giorgia Meloni durante un incontro con il primo ministro greco, ripercorrendo le smorfie più curiose nella storia dell’arte. Andrea Nuzzo, con “Le parole della rete“, selezionerà i commenti social più significativi legati ai fatti recenti, offrendo un’ulteriore dimensione alla discussione.

La “Buonanotte” di Massimo Gramellini

A chiudere la serata sarà la consueta “Buonanotte” di Massimo Gramellini, un momento di riflessione intima in cui il conduttore condividerà un pensiero da portare con sé. Attraverso suggestioni poetiche e osservazioni sul nostro tempo, Gramellini continuerà a offrire un racconto alternativo dell’attualità, coniugando informazione e pensiero critico. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle 20.35 su La7, per un’ora di dialoghi profondi, ironia intelligente e spunti culturali.

