“Maschi Veri”: La nuova serie Netflix esplora le sfide della mascolinità moderna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 21 maggio, Netflix presenta “Maschi Veri”, una serie italiana composta da otto episodi, prodotta da Matteo Rovere per Groenlandia, parte del gruppo Banijay. La regia è affidata a Matteo Oleotto e Letizia Lamartire. Questa serie rappresenta un adattamento della produzione spagnola “Machos Alfa”, portando sullo schermo una riflessione profonda sui cambiamenti dei ruoli di genere e sull’identità maschile in un contesto sociale in evoluzione.

La trama di “Maschi Veri”

La storia ruota attorno a quattro amici quarantenni: Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi. Cresciuti in un ambiente dove le certezze legate alla mascolinità erano ben definite, si trovano ora a fronteggiare una realtà in cui tali certezze si stanno sgretolando. La serie affronta il tema della crisi d’identità maschile in un mondo che sta ridefinendo i propri valori e le proprie relazioni. Questi uomini, abituati a ricoprire il ruolo di “maschi alfa”, devono confrontarsi con nuove aspettative e modelli di mascolinità, cercando di rimanere fedeli a se stessi mentre si adattano a un contesto sociale in continua trasformazione.

I personaggi principali

Massimo

Massimo è il prototipo del maschio alfa: sicuro di sé, affascinante e di successo. Dirigente di un importante canale televisivo, la sua vita subisce una svolta inaspettata quando viene licenziato e sostituito da una donna. Questa crisi professionale, unita alla crescita della sua compagna Daniela, lo costringe a riconsiderare le sue certezze e il suo ruolo all’interno della relazione. La sfida di reinventarsi e di salvaguardare il legame con Daniela diventa centrale nel suo percorso di crescita personale.

Luigi

Luigi rappresenta il “padre modello” contemporaneo, preciso e devoto alla famiglia. La sua vita è un equilibrio tra lavoro e responsabilità familiari, ma quando sua moglie Tiziana cerca di ravvivare la passione, Luigi si sente sopraffatto. Questa crisi lo spinge a riflettere sulla sua identità e sul significato dell’amore e del desiderio, mettendo in discussione il suo ruolo di marito e padre.

Mattia

Mattia è un idealista, sensibile e un po’ impacciato. Dopo aver interrotto una carriera accademica, lavora come guida turistica. Separato e padre di una figlia adolescente, si trova a dover affrontare il mondo degli appuntamenti online, supportato dalla figlia Emma, che lo incoraggia a lasciarsi alle spalle il passato e ad aprirsi al cambiamento.

Riccardo

Riccardo gestisce un bistrot e vive in un mondo di bugie e infedeltà. Apparentemente spensierato, la sua vita prende una piega inaspettata quando la compagna Ilenia gli propone una relazione aperta. Per Riccardo, che ha sempre tradito di nascosto, l’idea di condividere consapevolmente la partner rappresenta una sfida difficile da affrontare.

I personaggi femminili

Daniela

Daniela è la compagna di Massimo, una donna determinata e ironica. Dopo anni di lavoro come commessa, decide di reinventarsi come influencer, affrontando questa nuova avventura con intelligenza e pragmatismo. La sua crescita personale diventa un elemento cruciale nella trasformazione di Massimo, fungendo sia da supporto che da ostacolo.

Tiziana

Tiziana è un’istruttrice di scuola guida e madre che vive una crisi matrimoniale. Ironica e disincantata, trova nuova energia in palestra e nell’incontro con un giovane personal trainer. La sua rinascita personale coincide con le difficoltà nel suo matrimonio con Luigi, creando un conflitto tra il desiderio di cambiamento e le responsabilità familiari.

Emma

Emma, la figlia adolescente di Mattia, rappresenta la voce della Generazione Z. Digitale e progressista, è sensibile ai temi dell’inclusione e del politically correct. La sua influenza sul padre è significativa, spingendolo verso un percorso di crescita personale e di apertura al cambiamento.

Ilenia

Ilenia è un’avvocata brillante e indipendente, che non crede nei rapporti tradizionali. Propone a Riccardo di aprire la loro relazione, mettendo in discussione le convenzioni e le aspettative legate alla monogamia. La sua proposta rappresenta una sfida per Riccardo, costringendolo a confrontarsi con le sue paure e le sue insicurezze.

“Maschi Veri” si preannuncia come una serie che, attraverso il racconto di queste storie interconnesse, offre uno spaccato della mascolinità contemporanea, invitando a riflettere sulle dinamiche relazionali e sulle sfide che gli uomini affrontano nel mondo attuale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!