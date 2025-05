Marvel svela un importante spoiler di Thunderbolts a pochi giorni dall’uscita del film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marvel ha sempre mantenuto un rigoroso controllo sugli spoiler riguardanti i suoi film, ma recentemente ha fatto un’eccezione, rivelando uno dei colpi di scena più significativi di “Thunderbolts” a pochi giorni dalla sua premiere. Questo cambiamento di strategia ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, molti dei quali si sono chiesti il motivo di questa decisione inaspettata.

La scelta di rivelare un colpo di scena

Il regista Jake Schreier ha spiegato le ragioni dietro questa scelta controversa. Durante un’intervista, ha sottolineato come l’asterisco presente nel titolo del film fosse un chiaro indizio per il pubblico. “Abbiamo pensato che, se Val vuole vendere a tutto il mondo questa cosa dei Nuovi Avengers, allora possiamo farlo anche noi”, ha dichiarato Schreier. Questa affermazione suggerisce che la rivelazione non sia stata casuale, ma parte di una strategia ben pianificata.

Schreier ha continuato a spiegare che l’asterisco è stato presente nel titolo per un anno e che la sua presenza era un segnale per i fan. “Speriamo che non sembri una cosa troppo forzata, ma la nostra impressione è che il piano sia stato quello sin dall’inizio”, ha aggiunto. La decisione di rivelare un elemento chiave della trama è stata supportata da Marvel, un fatto che ha sorpreso molti nel settore.

La strategia di marketing di Marvel

La strategia di marketing di Marvel è sempre stata caratterizzata da un mix di segretezza e anticipazione. Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha spesso parlato dell’importanza di mantenere alcuni dettagli sotto silenzio, mentre altri possono essere rivelati per creare buzz attorno ai film. Schreier ha notato che “è divertente” come Marvel gestisca le informazioni, permettendo che alcune cose trapelino mentre altre rimangono avvolte nel mistero.

Questa strategia ha portato a un’ampia discussione tra i fan, che si sono mostrati curiosi di sapere come si svilupperà la trama di “Thunderbolts”. La rivelazione di un colpo di scena così significativo potrebbe influenzare le aspettative del pubblico e il modo in cui il film verrà accolto al momento della sua uscita.

La scena post-credit cancellata

Nel frattempo, Eric Pearson, uno degli autori del film, ha parlato di una scena post-credit che è stata cancellata, la quale coinvolgeva Kang, un personaggio chiave nell’universo Marvel. Questa notizia ha ulteriormente alimentato le speculazioni tra i fan, che si chiedono quali altre sorprese potrebbero essere riservate nel film.

La cancellazione di questa scena potrebbe suggerire che Marvel stia cercando di mantenere un certo livello di segretezza riguardo ai suoi progetti futuri, nonostante la recente apertura su “Thunderbolts”. La gestione delle informazioni da parte di Marvel continua a essere un argomento di discussione, e i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro per i loro eroi preferiti.

L’attesa per Il Gladiatore II

