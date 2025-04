Marvel svela i segreti delle scene post-credit di Thunderbolts alla premiere di Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La premiere di Londra per il nuovo film della Marvel, Thunderbolts, ha attirato l’attenzione di fan e critici, svelando dettagli interessanti sulle scene post-credit. Mentre i fan attendono con trepidazione l’uscita del film, prevista per il 30 aprile 2025 in Italia, emergono informazioni sulle due scene che seguiranno i titoli di coda, una delle quali è già stata descritta come particolarmente divertente.

Dettagli sulle scene post-credit di Thunderbolts

Durante l’evento londinese, è stato confermato che Thunderbolts presenta due scene post-credit: una mid-credit e una finale. Queste scene sono diventate un elemento distintivo dei film del Marvel Cinematic Universe , spesso utilizzate per anticipare futuri sviluppi narrativi o per regalare momenti di comicità ai fan. Le informazioni trapelate, sebbene non ufficiali, sono state condivise da alcuni partecipanti all’evento, ma è importante considerarle come rumor fino a quando non saranno confermate dalla stampa italiana, che non ha ancora avuto l’opportunità di visionare il film.

La scena mid-credit: un momento di comicità

La mid-credit scene di Thunderbolts è stata descritta come un momento di leggerezza e divertimento. Secondo le testimonianze, la scena coinvolge Red Guardian, un personaggio noto per il suo umorismo, che cerca di convincere una donna in un supermercato a comprare una scatola di Wheaties, decorata con l’immagine della sua squadra. Questo momento si inserisce in una gag ricorrente che attraversa il film, mostrando il lato comico delle interazioni tra i personaggi. Tuttavia, il tentativo di Red Guardian non va a buon fine: dopo aver preso la scatola, la donna la lascia nel reparto e si allontana rapidamente, lasciando il personaggio in una situazione comica.

La scena finale: un collegamento con i Fantastici Quattro

La scena finale, invece, promette di essere un momento cruciale per il futuro del MCU. Ambientata 14 mesi dopo gli eventi del film, mostra gli eroi nel loro nuovo quartier generale mentre discutono di una causa legale intentata da Sam Wilson, che contesta l’uso del nome “New Avengers“. In questo contesto, Red Guardian propone nuovi soprannomi per il gruppo, mentre Bob esprime la sua riluttanza a tornare a essere Sentry, temendo di risvegliare il suo alter ego, Void. La scena culmina con l’arrivo di una nave che entra nell’atmosfera terrestre, rivelando la presenza dei Fantastici Quattro, un momento che è stato confermato dal logo “4” visibile sul veicolo e dall’iconico tema musicale della squadra. Questo collegamento con i Fantastici Quattro potrebbe aprire nuove strade per la narrazione del MCU, creando aspettative elevate tra i fan.

Thunderbolts si preannuncia come un film ricco di azione e umorismo, e le scene post-credit sembrano promettere ulteriori sorprese per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Con l’uscita fissata per il 30 aprile 2025, l’attesa cresce e i fan sono pronti a scoprire cosa riserverà il futuro per i loro eroi preferiti.

