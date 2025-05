Marvel Studios salta il San Diego Comic-Con 2025: i fan in attesa di novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In vista del San Diego Comic-Con 2025, i fan dei Marvel Studios si trovano di fronte a una notizia inaspettata: quest’anno non ci sarà alcun panel dedicato alla celebre casa di produzione. Tradizionalmente, il Comic-Con rappresenta un’importante vetrina per l’MCU, dove vengono annunciati nuovi progetti e casting, ma la decisione di non partecipare ha sollevato interrogativi e preoccupazioni tra gli appassionati.

L’assenza dei Marvel Studios al Comic-Con

La notizia dell’assenza dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2025 ha sorpreso molti. Negli anni passati, il panel della Marvel è stato uno dei momenti clou dell’evento, attirando migliaia di fan desiderosi di scoprire le ultime novità sui film e le serie dell’universo cinematografico. Tuttavia, quest’anno la Marvel ha deciso di non presentarsi, una scelta che ha lasciato i fan a bocca asciutta. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la mancanza di un nuovo film da promuovere prima dell’inizio del Comic-Con del 2026 ha spinto lo studio a rinunciare all’evento.

Il film “Fantastici 4: Gli Inizi”, che segnerà l’inizio della Fase 6 dell’MCU, è previsto per il 25 luglio 2026, lo stesso giorno in cui si svolgerà il Comic-Con. Inoltre, la Marvel è attualmente impegnata nelle riprese di “Avengers: Doomsday”, il cui debutto è stato posticipato al 18 dicembre 2026. Questi fattori hanno contribuito alla decisione di non tenere un panel, poiché lo studio non ha ritenuto opportuno presentarsi senza contenuti freschi da condividere con il pubblico.

Precedenti assenze e contesto

Non è la prima volta che i Marvel Studios saltano il Comic-Con di San Diego. Nel 2023, gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori hanno impedito alla Marvel di partecipare, poiché non era possibile portare i creativi per promuovere i progetti in corso. Inoltre, l’evento non si è svolto nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19, che ha avuto un impatto significativo su eventi pubblici in tutto il mondo.

Nel 2018, nonostante l’uscita di “Avengers: Endgame”, la Marvel non aveva annunciato nulla di nuovo e non era pronta a rivelare il titolo del quarto film degli Avengers. Anche nel 2015, dopo “Avengers: Age of Ultron”, la Marvel scelse di non partecipare, poiché non aveva materiale fresco da presentare per i film del 2016, come “Captain America: Civil War” o “Doctor Strange”. Queste assenze hanno creato un precedente che ora si ripete, lasciando i fan in attesa di notizie.

Le attuali produzioni Marvel

Attualmente, i Marvel Studios stanno celebrando l’uscita su Disney+ di “Captain America: Brave New World”, un titolo che ha suscitato interesse tra gli abbonati della piattaforma. Nel frattempo, il film “Thunderbolts” continua a essere proiettato nelle sale, attirando l’attenzione del pubblico. Con diversi programmi Disney+ ancora in fase di sviluppo, la Marvel sembra concentrarsi sulla preparazione della Fase 6 dell’MCU, che prenderà il via con il tanto atteso film dedicato ai Fantastici 4.

La scelta di non partecipare al Comic-Con potrebbe riflettere una strategia più ampia da parte dei Marvel Studios, che potrebbero voler riservare le loro rivelazioni per eventi futuri o per momenti più opportuni. Con l’uscita di “Fantastici 4: Gli Inizi” all’orizzonte, i fan possono sperare che la Marvel riservi sorprese e annunci emozionanti nei prossimi mesi, mantenendo viva l’attesa per il futuro dell’universo cinematografico.

