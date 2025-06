Marvel Studios presenta i nuovi vendicatori: il rebranding di Thunderbolts

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A pochi giorni dall’uscita nelle sale, i Marvel Studios hanno ufficialmente lanciato il rebranding della squadra protagonista di Thunderbolts, che ora si presenta con una nuova identità: i Nuovi Vendicatori. Questa trasformazione è già evidente grazie a poster aggiornati, video dietro le quinte e installazioni pubblicitarie che stanno facendo il giro del web e dei social media.

Il titolo rimane Thunderbolts, ma con una novità

Nonostante il titolo del film continui a essere Thunderbolts, con un asterisco che suggerisce un colpo di scena narrativo, è Valentina Allegra de Fontaine a ribattezzare pubblicamente il gruppo. Questa mossa strategica è stata pensata per proteggere la squadra da possibili conseguenze legali, rivendicando così il loro eroismo. La scelta di mantenere il titolo originale, mentre si introduce una nuova identità, sembra essere una strategia ben ponderata da parte dei Marvel Studios.

Rivelazioni da Julia Louis-Dreyfus

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Julia Louis-Dreyfus ha svelato che l’idea del rebranding era stata discussa con lei ben prima del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe . L’attrice ha raccontato di aver incontrato Kevin Feige e Louis D’Esposito anni fa, quando le fu proposto il ruolo di Valentina. “Già in quell’occasione mi parlarono dell’evoluzione della squadra. È un segreto che ho custodito a lungo!” ha dichiarato, rivelando così che la trasformazione della squadra era parte di un piano più ampio.

Un retroscena curioso da Florence Pugh

Florence Pugh, che interpreta Yelena Belova, ha condiviso un aneddoto interessante riguardo alla segretezza mantenuta dalla produzione fino all’uscita del film. Durante le riprese, è stata girata una versione alternativa di una scena in cui Valentina si riferiva al gruppo come “Nuovi Thunderbolts”. Questa versione è stata utilizzata come depistaggio non solo per il pubblico, ma anche per il cast stesso. “Abbiamo registrato una sequenza in cui Val diceva: ‘I nuovi Thunderbolts!’ e tutti esultavano. Poi abbiamo rigirato tutto con solo Julia sul set e la battuta vera. È stato incredibile vederlo prendere forma”, ha raccontato Pugh.

La missione della squadra e il futuro

Nel film, la squadra di antieroi si ritrova in missione sotto la guida di Valentina Allegra de Fontaine. Tuttavia, nella scena post-credit, emerge che ora operano ufficialmente come Nuovi Vendicatori. Questo cambiamento non sembra entusiasmare Sam Wilson, che è attualmente impegnato a radunare la sua squadra per il prossimo film Captain America: Brave New World. Thunderbolts* sarà disponibile in digitale dal 1° luglio e in Blu-ray dal 29 luglio.

La trama del film ruota attorno a un gruppo eterogeneo di antieroi, tra cui Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Ingannati da Valentina, si trovano coinvolti in una missione ad alto rischio, costretti a confrontarsi con i propri demoni del passato. La domanda è: riusciranno a collaborare o andranno incontro all’autodistruzione?

Il cast e i nuovi arrivi

Il film vede il ritorno di attori noti come Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. A questi si aggiungono nuovi volti come Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer e Wendell Pierce, arricchendo ulteriormente il cast e promettendo una trama avvincente e ricca di colpi di scena.

