Marvel Studios: La fase 6 e il gran finale della saga del multiverso

Con l’intento di rinnovare la propria proposta cinematografica, i Marvel Studios stanno avviando un processo di ristrutturazione interna. Questo cambiamento mira a ridurre il numero di produzioni, aumentando al contempo la qualità dei contenuti. Mentre si prepara a concludere la Saga del Multiverso, il franchise si avvicina a un momento cruciale della sua storia.

La conclusione della fase 5 e l’inizio della fase 6

Thunderbolts ha segnato l’epilogo della fase 5 del Marvel Cinematic Universe . Con questo film, il franchise si appresta a entrare nella fase 6, che rappresenta l’atto finale della Saga del Multiverso. È importante ricordare che ogni saga del MCU è suddivisa in tre fasi. La Saga dell’Infinito, ad esempio, ha coperto le prime tre fasi, creando un arco narrativo che ha coinvolto milioni di fan in tutto il mondo. Con l’arrivo della fase 6, i Marvel Studios si preparano a chiudere un capitolo significativo, portando a termine le storie avviate in precedenza.

I film in arrivo nella fase 6

La fase 6 del MCU prenderà il via con l’atteso film Fantastici 4: Gli Inizi, previsto in uscita in Italia il 23 luglio 2025. Questo titolo rappresenta un’importante novità per il franchise, poiché introduce uno dei gruppi di supereroi più iconici della Marvel. Dopo questo lancio, il pubblico potrà seguire una serie di nuove produzioni su Disney+, tra cui diverse serie animate e inedite. La fase culminerà con l’evento crossover Avengers: Doomsday, atteso per il 1 maggio 2026. Questo film promette di riunire i personaggi più amati del MCU in un’avventura epica.

Successivamente, il 31 luglio 2026, sarà la volta di Spider-Man: Brand New Day. Questo film si preannuncia come un altro capitolo importante per il noto supereroe, che ha già conquistato il cuore di molti spettatori. Dopo questo titolo, i fan dovranno attendere fino al 7 maggio 2027 per l’uscita di Avengers: Secret Wars, che rappresenterà la conclusione definitiva della Saga del Multiverso.

Il futuro incerto dei film Marvel

Attualmente, il calendario di uscita dei film Marvel prevede diverse date, ma non tutte potrebbero essere rispettate. Tra queste, si segnala un film senza titolo previsto per il 13 febbraio 2026, di cui non sono ancora disponibili informazioni. È possibile che questa data venga cancellata. Tuttavia, rimane in programma un altro film senza titolo per il 6 novembre 2026, che si collocherebbe tra Spider-Man 4 e Avengers 6, se dovesse essere realizzato.

Inoltre, sono previsti nuovi film Marvel senza titolo in uscita il 23 luglio 2027, il 5 novembre 2027, il 18 febbraio 2028, il 5 maggio 2028 e il 10 novembre 2028. Questi titoli, attesi per il periodo successivo a Secret Wars, dovrebbero far parte della fase 7 e della nuova Saga dei Mutanti, segnando un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del Marvel Cinematic Universe.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti, è possibile consultare la classifica dei film della Saga del Multiverso già usciti, che offre uno sguardo completo sulle opere che hanno caratterizzato questo periodo del franchise.

