Marvel, reboot del Multiverso in arrivo? Si preannuncia un MCU completamente nuovo

Sembrerebbe che la Marvel stia cercando nuova linfa con i reboot, in modo da trarre un ciclo infinito per il proprio Marvel Cinematic Universe. Scopriamo di cosa tratta questa particolare operazione commerciale del mondo del cinefumetto.

Marvel, reboot che rinnoveranno il MCU

In attesa di definire cosa accadrà al calendario delle uscite Marvel dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori, impazza un singolare vociferare che riguarda proprio il futuro dell’universo cinematografico che ha dominato il botteghino nel corso del nuovo millennio.

Stando a quanto riportato da ultime news di fonti interne alla Marvel, gli studios avrebbero intenzione di resettare l’MCU con un’ “soft-reboot”’operazione di reboot, a partire da uno dei film più attesi del prossimo futuro, ovvero Avengers: Secret Wars.

Previsto per maggio 2027, come da tempo vociferato dovrebbe riunire vecchi e nuovi volti in un’ultima epica battaglia per il destino del Multiverso. Non è chiarificato che il nemico principale sarà Kang il Conquistatore (specie dopo le ultime novità che riguardano Jonathan Majors), ma nondimeno ci si aspetta un grande evento.

Marvel e reboot: un multiverso filmico infinito

Stando a quanto riporta l’account CanWeGetSomeToast, questo rilancio potrebbe consentire agli studios di azzerare quanto fatto finora per certi versi: «È già tutto scritto. È molto probabile che Avengers: Secret Wars stia impostando un soft-reboot per l’intero MCU, un po’ come ha fatto The Flash per il DCU. Sarà un saluto non solo per l’intero Fox-Verse, ma anche per l’MCU che tutti abbiamo imparato ad amare. In seguito ci sarà un MCU completamente nuovo e completamente diverso» questo è quanto ha scritto su Twitter.

Attualmente non è ben chiaro in che modo questo ciclo di “Marvel reboot” potrebbe avvenire, ma potrebbe forse essere il momento per salutare tutti gli ultimi eroi rimasti dalle ultime fasi dell’MCU. Parliamo dei vari Doctor Strange, Captain America (nella nuova versione di Anthony Mackie), Ant-Man e Thor, il cui quinto capitolo a quanto pare è stato confermato.

Al momento, il 2027 sembra una data distante per resistere alla superhero fatigue di questi anni, ma i due Avengers e altri titoli potrebbero ripopolare le sale e dare nuovi risultati esaltanti al botteghino, oppure decretare la fase cimiteriale definitiva di un franchising spremuto.