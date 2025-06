Marvel Cinematic Universe: Ecco i Film e le Serie della Fase 6 in Arrivo nel 2025 e 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a entrare nella sua Fase 6, un periodo che promette di essere ricco di novità e sorprese per i fan. Con l’uscita di titoli attesi e l’introduzione di nuovi personaggi, il 2025 e il 2026 si prospettano come anni cruciali per il franchise. In questo articolo, esploriamo i dettagli delle prossime produzioni, a partire dall’inizio della Fase 6, previsto per il 23 luglio 2025.

La fase 5 si chiude con Thunderbolts e Ironheart

La Fase 5 del MCU si concluderà con due titoli significativi: “Thunderbolts” e “Ironheart“. Quest’ultima serie, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming il 25 giugno 2025, rappresenta un importante passo avanti nella narrazione del franchise. “Thunderbolts” promette di riunire un gruppo di anti-eroi, mentre “Ironheart” si concentrerà sulla giovane inventrice Riri Williams, che prende il posto di Tony Stark. Questi titoli non solo chiuderanno la Fase 5, ma prepareranno anche il terreno per l’inizio della Fase 6.

Fantastici 4: Gli inizi e il loro ruolo cruciale

Il primo film della Fase 6 sarà “Fantastici 4: Gli Inizi“, in uscita il 23 luglio 2025. Questo film non solo segnerà il ritorno dei leggendari supereroi Marvel sul grande schermo, ma fungerà anche da prologo per “Avengers: Doomsday“. I Fantastici 4, con le loro avventure intergalattiche e dinamiche familiari, sono destinati a giocare un ruolo centrale nella saga del Multiverso. La loro introduzione è attesa con grande entusiasmo, dato che i fan sperano in una rappresentazione fedele dei personaggi iconici.

Le serie animate e live-action in arrivo

Dopo l’uscita di “Fantastici 4“, il MCU continuerà a espandere il proprio universo con diverse serie. Tra queste, “Black Panther: Eyes of Wakanda“, una serie animata che esplorerà ulteriormente il mondo di Wakanda, sarà disponibile su Disney+ dal 6 agosto 2025. Inoltre, “Marvel Zombies“, un’altra serie animata, debutterà il 3 ottobre 2025, portando una nuova dimensione al franchise con il suo approccio horror.

A dicembre 2025, i fan potranno godere di “Wonder Man“, una serie live-action che si concentrerà su Simon Williams, un personaggio meno noto ma intrigante dell’universo Marvel. A marzo 2026, “Daredevil: Rinascita 2” riporterà il Diavolo di Hell’s Kitchen sul piccolo schermo, mentre “The Punisher” avrà una sua presentazione speciale nel 2026, anche se la data esatta rimane da definire.

I film e le serie del 2026 e oltre

Il 2026 sarà un anno ricco di contenuti, con titoli come “Spider-Man: Brand New Day“, previsto per il 31 luglio 2026, e diverse serie animate come “Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere 2” e “X-Men 97 2“, entrambe attese nel corso dell’anno. “Vision Quest“, una serie live-action, si unirà a questo ricco palinsesto, promettendo di approfondire ulteriormente le storie dei personaggi Marvel.

Infine, “Avengers: Doomsday“, un atteso crossover, arriverà il 18 dicembre 2026, mentre un film Marvel senza titolo è previsto per il 23 luglio 2027. La Fase 6 culminerà con “Avengers: Secret Wars“, in uscita il 17 dicembre 2027, un evento che si preannuncia epico e che coinvolgerà molti dei personaggi amati dai fan.

Un futuro luminoso per il Marvel Cinematic Universe

Con un programma così ricco e variegato, il Marvel Cinematic Universe si prepara a intrattenere e sorprendere il pubblico nei prossimi anni. La conferma che Jon Bernthal riprenderà il ruolo di Punisher in “Spider-Man: Brand New Day” aggiunge ulteriore entusiasmo a un panorama già affascinante. I fan possono aspettarsi avventure emozionanti, nuove storie e l’introduzione di personaggi iconici, mentre il MCU continua a espandere il suo universo narrativo.

