Martin Scorsese rivela perché ha smesso di andare al cinema: un’intervista con Peter Travers

Il mondo del cinema è in continua evoluzione, e le preferenze del pubblico cambiano di pari passo. Recentemente, il celebre regista Martin Scorsese ha condiviso le sue riflessioni sul perché ha deciso di non frequentare più le sale cinematografiche. Durante un’intervista con il noto critico Peter Travers, Scorsese ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento del pubblico nelle sale, rivelando un aspetto inaspettato della sua vita da cineasta.

La frustrazione di Scorsese nei confronti del pubblico

Nel corso della loro conversazione, Travers ha chiesto a Scorsese il motivo della sua assenza dalle sale cinematografiche. La risposta del regista è stata immediata e carica di emozione. Scorsese ha espresso la sua frustrazione per il comportamento del pubblico, che spesso disturba l’esperienza cinematografica parlando al telefono, alzandosi per ordinare cibo e mantenendo un livello di rumore che rende difficile seguire il film. “Dai, Marty“, ha commentato Travers, ricordando come da bambini fosse difficile rimanere in silenzio. Scorsese ha risposto con uno sguardo intenso, sottolineando che, sebbene da giovani si parlasse, il focus era sempre sul film e sull’analisi dei suoi dettagli.

Questa frustrazione non è solo una questione di preferenze personali, ma riflette un cambiamento più ampio nel modo in cui il pubblico vive l’esperienza cinematografica. La mancanza di rispetto per l’atmosfera condivisa di una sala ha portato molti cinefili a riconsiderare il modo in cui fruiscono dei film.

Come Scorsese guarda i film oggi

Oggi, Martin Scorsese ha a disposizione una sala di proiezione privata nella sua abitazione di New York, un luogo che ha trasformato in un rifugio per il cinema. Questa sala è decorata con poster d’epoca e cimeli cinematografici, e presenta un grande schermo che proietta classici in bianco e nero. Inoltre, Scorsese ha dedicato uno studio al quinto piano della sua casa, dotato di un’altra sala di proiezione e di una vasta cineteca. Dal 2007, il regista considera questo spazio una parte fondamentale della sua vita, poiché gli consente di rivedere e apprezzare i film nella migliore qualità possibile.

Questa scelta di allestire un ambiente privato per la visione dei film riflette una tendenza crescente tra i cineasti e gli appassionati di cinema. Con l’avvento delle piattaforme di streaming e la possibilità di accedere a contenuti di alta qualità da casa, molti preferiscono evitare le distrazioni delle sale cinematografiche. Scorsese, in particolare, ha trovato un modo per mantenere viva la sua passione per il cinema, senza dover affrontare le interruzioni e le distrazioni tipiche delle sale.

La sfida del cinema contemporaneo

Il panorama cinematografico attuale presenta sfide significative, e la situazione descritta da Scorsese non è isolata. Molti spettatori si sentono frustrati dall’atmosfera delle sale, dove il chiacchiericcio e l’uso dei telefoni cellulari possono rovinare l’esperienza di visione. La crescente popolarità dello streaming ha cambiato le abitudini del pubblico, riducendo i tempi di attenzione e rendendo più difficile mantenere un’attenzione costante durante la proiezione di un film.

La questione del galateo del cinema è diventata un tema di discussione tra cinefili e professionisti del settore. La mancanza di rispetto per l’esperienza condivisa ha portato a un calo dell’interesse per le uscite cinematografiche, con molti che preferiscono restare a casa piuttosto che affrontare l’incertezza di una proiezione pubblica. Questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del cinema, influenzando non solo le abitudini del pubblico, ma anche le strategie di distribuzione e promozione dei film.

In un contesto in cui il cinema deve affrontare nuove sfide, le parole di Martin Scorsese offrono uno spunto di riflessione su come la fruizione dei film stia cambiando e su come i cineasti possano adattarsi a questa nuova realtà.

