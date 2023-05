Martin Scorsese produrrà l’adattamento di “What Happens At Night”, con la partecipazione di Patrick Marber

Martin Scorsese si prepara a produrre un nuovo thriller, adattato dal popolare romanzo di Peter Cameron, intitolato “What Happens At Night”. La pellicola, che sarà prodotta in collaborazione con Studio Canal, vede anche la partecipazione del premio Oscar Patrick Marber, che si occuperà della sceneggiatura.

La storia segue la vicenda di una coppia di coniugi americani che viaggia verso un’innevata città europea per adottare un bambino.

La moglie è malata di cancro e la malattia rende sempre più difficile per la coppia riuscire a raggiungere il loro obiettivo, anche perché saranno ostacolati da diversi personaggi, tra cui una cantante eccentrica, un uomo d’affari depravato e un carismatico e sedicente guaritore.

Il romanzo di Cameron è stato uno dei finalisti per il Times Book Prize for Fiction e l’autore si è detto entusiasta della partecipazione di Scorsese e Marber al progetto. Il regista americano ha infatti diretto lavori che hanno segnato la storia del cinema, da Taxi Driver a Quei bravi ragazzi, e ha associato il suo nome anche alla produzione di numerose pellicole.

Marber, inoltre, è stato nominato agli Academy Award per aver scritto la sceneggiatura di “Diario di uno scandalo”, pellicola ad alta tensione erotica con Cate Blanchett e Judy Dench.

What Happens At Night promette di essere un mistery thriller sorprendente nelle mani di Scorsese e Marber

Le premesse di “What Happens At Night” sembrano promettere un mistery thriller in cui nulla è come sembra e nelle mani di Scorsese e Marber potrebbe davvero rivelare diverse sorprese. Il regista americano è noto per la sua capacità di creare film intensi e coinvolgenti, mentre Marber ha dimostrato di essere un maestro nella creazione di personaggi complessi e situazioni ad alta tensione.

La pellicola ha tutte le carte in regola per essere una nuova scommessa vincente, grazie alla partecipazione di Scorsese e Marber.

Il regista americano ha dimostrato di essere sempre alla ricerca di nuovi progetti interessanti e di avere un occhio attento per le storie che possono diventare grandi film. “What Happens At Night” potrebbe essere l’ennesimo successo per uno dei registi più iconici del cinema contemporaneo.