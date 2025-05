Mark Ruffalo potrebbe tornare come Hulk in Spider-Man Brand New Day: le ultime novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere i fan con le sue innumerevoli sorprese e colpi di scena. Tra le voci più recenti, si fa strada l’ipotesi che Mark Ruffalo possa tornare a vestire i panni di Hulk nel prossimo film Spider-Man Brand New Day, previsto per luglio 2026. Questo film, che segna il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man, promette di essere ricco di novità e colpi di scena, e la presenza di Hulk potrebbe avere un ruolo significativo nella trama.

Hulk e Spider-Man: un legame da esplorare

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, la presenza di Bruce Banner, interpretato da Mark Ruffalo, non si limiterà a una semplice apparizione nei titoli di coda, ma avrà un impatto sostanziale sulla storia. Si ipotizza che Hulk possa assumere il ruolo di mentore per Peter Parker, interpretato da Tom Holland, in un momento in cui il giovane supereroe sta affrontando nuove sfide e responsabilità. Questo legame tra i due personaggi potrebbe rivelarsi cruciale, specialmente considerando l’assenza di Tony Stark, alias Iron Man, che ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Spider-Man nei film precedenti.

L’idea di Hulk come mentore scientifico di Spider-Man non è del tutto nuova. In precedenti apparizioni, come nella serie She-Hulk Attorney at Law, Hulk ha dimostrato di avere una certa affinità con i giovani eroi, offrendo supporto e guida. La sua esperienza e le sue conoscenze scientifiche potrebbero rivelarsi preziose per Peter Parker, che si trova a dover affrontare le complessità della vita da supereroe e le sfide che ne derivano.

La storia di Hulk nel Marvel Cinematic Universe

L’ultima apparizione di Mark Ruffalo nei panni di Hulk risale al 2022, nella serie She-Hulk Attorney at Law su Disney+. Al cinema, il personaggio era apparso brevemente nei titoli di coda di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli nel 2021. Da allora, i fan hanno atteso con ansia il ritorno di Hulk, e la notizia di un possibile coinvolgimento in Spider-Man Brand New Day ha riacceso l’interesse per il personaggio.

Ruffalo ha espresso il desiderio di realizzare un film incentrato su Bruce Banner, ma ha anche riconosciuto le difficoltà legate ai costi di produzione, specialmente per il suo alter ego “Smart Hulk“. Tuttavia, la collaborazione tra Sony e Marvel Studios potrebbe offrire nuove opportunità per il personaggio, consentendo una maggiore libertà creativa e finanziaria.

Dettagli sul film e sul cast

Spider-Man Brand New Day sarà diretto da Destin Daniel Cretton, che subentra a Jon Watts, e vedrà nel cast anche Sadie Sink e Liza Colon-Zayas, sebbene i loro ruoli non siano stati ancora rivelati. La sceneggiatura è stata scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers, noti per il loro lavoro nei precedenti film di Spider-Man. Le riprese del film inizieranno a luglio, e i fan sono in attesa di ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi coinvolti.

Recentemente, si è parlato anche della possibilità di introdurre nuovi antagonisti, come Scorpione, Boomerang e Lapide, nel quarto film dedicato a Spider-Man con Tom Holland. Tuttavia, queste informazioni sono ancora da confermare, e i fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire cosa riserverà il futuro al loro supereroe preferito.

La combinazione di Spider-Man e Hulk potrebbe portare a una dinamica affascinante e a nuove avventure nel Marvel Cinematic Universe, mantenendo vivo l’interesse dei fan e promettendo emozioni e sorprese.

