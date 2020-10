Mark Ruffalo, Chris Rock e altre star girano un video nudi invitando al voto

Mark Ruffalo, Chris Rock, Naomi Campell e molte altre star hanno aderito al video della RepresentUs dove, completamente nudi, invitano e spiegano ai cittadini statunitensi come votare via e-mail.

Singolari video d’incoraggiamento al voto

Star come Mark Ruffalo, Chris Rock, Naomi Campell, Amy Schumer, Josh Gad, Sarah Silverman, Tiffany Haddish, Chelsea Handler e Ryan Bathe tornano sul web per educare e spiegare ai cittadini come votare via e-mail. Riuniti per il nuovo video di RepresentUs, gruppo statunitense a favore della democrazia e contro ogni forma di corruzione, ricordano tutti i passaggi per il voto via e-mail. Nel video le star sono completamente nude, a parte Sacha Baron Cohen che, nei panni di Borat, indossa il suo elegante completo grigio, chiedendosi per quale motivo gli venga chiesto di spogliarsi.

La nudità scelta da attori e comici del video è legata alle istruzioni da seguire per il voto via e-mail. Infatti alcuni Stati hanno due buste, ognuna con una scheda all’interno. Se una di queste schede arriva non all’interno della busta viene definita scheda nuda e quindi annullata e non calcolata. Oltre alle caratteristiche che uniscono informazione e ironia, il video è anche un chiaro invito al voto e alla partecipazione di tutti i cittadini degli Stati Uniti alle elezioni. Queste vedono contrapposti l’attualmente Presidente in carica Donald Trump e l’ex vicepresidente Joe Biden.

Le altre star che invitano a votare

A settembre, durante il National Voter Registration Day, le star del franchise di “Jurassic Park” Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldbum, sul set di “Jurassic World: Dominion” hanno indossato magliette e maschere con scritto la parola: Voto. Anche Ryan Reynolds, star di “Deadpool”, ha girato un video di incoraggiamento. Durante l’estate Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow sono apparsi insieme in un video dove invitavano i cittadini statunitensi allo step precedente e cioè alla registrazione per poi poter votare.

Giorgia Terranova