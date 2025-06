Mark Ruffalo e Ruth Madeley protagonisti del film Being Heumann: un racconto di lotta e diritti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Being Heumann“, diretto da Siân Heder, si prepara a portare sul grande schermo la storia di Judy Heumann, un’icona dei diritti delle persone con disabilità. Con Mark Ruffalo e Ruth Madeley nei ruoli principali, il progetto si basa sul memoir di Heumann, che ha ispirato generazioni di attivisti. La sceneggiatura è scritta da Heder in collaborazione con Rebekah Taussig, promettendo di offrire una narrazione autentica e coinvolgente.

La trama di Being Heumann

“Being Heumann” racconta un episodio cruciale della storia dei diritti civili negli Stati Uniti: l’occupazione dell’edificio federale di San Francisco nel 1977. Judy Heumann, interpretata da Ruth Madeley, guidò un gruppo di oltre cento persone con disabilità in un sit-in che durò ben 28 giorni. Questo evento storico rappresentò una lotta per l’applicazione della sezione 504 del Rehabilitation Act, che garantiva l’accessibilità degli edifici pubblici. La determinazione dei manifestanti, che si rifiutarono di lasciare il luogo fino a quando non avessero ottenuto risposte concrete dal governo, ha segnato un punto di svolta nella lotta per i diritti delle persone con disabilità.

Mark Ruffalo interpreterà Joseph Califano, segretario alla Salute, Educazione e Welfare durante l’amministrazione Carter. La sua presenza nel film aggiunge un ulteriore livello di interesse, poiché Califano è stato una figura centrale nel dibattito sull’accessibilità e i diritti civili. La storia di Heumann non è solo un racconto di sfide, ma anche di solidarietà e comunità, elementi che saranno esplorati attraverso le interazioni tra i personaggi.

La vita e l’eredità di Judy Heumann

Judy Heumann ha vissuto gran parte della sua vita in sedia a rotelle a causa della poliomelite, contratta quando aveva solo 18 mesi. Fin dalla giovane età, ha affrontato discriminazioni, come quando le fu negato l’accesso a una scuola pubblica perché considerata un “pericolo d’incendio” a causa della sua disabilità. Questa esperienza traumatica ha acceso in lei la determinazione a diventare un’attivista per i diritti delle persone con disabilità.

Nel 1970, Heumann fece causa al Dipartimento dell’Istruzione di New York dopo aver visto negata la licenza per insegnare a causa della sua condizione. La sua vittoria legale la rese la prima persona in sedia a rotelle a insegnare in una scuola pubblica di New York. Inoltre, Heumann è stata co-fondatrice dell’organizzazione Disabled on Action, che ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta per i diritti civili delle persone con disabilità. Ha anche contribuito allo sviluppo e alla promulgazione dell’Americans with Disabilities Act, un traguardo significativo nella storia dei diritti civili.

La vita di Judy Heumann è un esempio di resilienza e determinazione, e il film “Being Heumann” si propone di raccontare la sua storia in modo autentico e rispettoso, rendendo omaggio a una figura che ha cambiato il panorama dei diritti delle persone con disabilità negli Stati Uniti. La sua eredità continua a ispirare attivisti e sostenitori in tutto il mondo, rendendo questo film un’opera di grande rilevanza sociale e culturale.

