Mariolina Cannuli si racconta a Verissimo: dalla carriera in tv alla vita privata

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda sabato 3 maggio 2025, la celebre annunciatrice televisiva Mariolina Cannuli ha condiviso con il pubblico la sua storia personale e professionale. Intervistata da Silvia Toffanin, Cannuli ha parlato della sua infanzia, delle aspirazioni giovanili, della sua famiglia e ha espresso le sue opinioni sulla chirurgia estetica. A 84 anni, la sua vitalità ha colpito la conduttrice, che non ha mancato di complimentarsi per il suo aspetto.

L’intervista di Mariolina Cannuli: un viaggio nella sua vita

Durante l’intervista, Mariolina Cannuli ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita, iniziando dalla sua infanzia. Cresciuta in un contesto familiare difficile, ha raccontato della separazione dei genitori avvenuta quando era molto piccola. “Di loro ricordo davvero poco”, ha spiegato, “perché mi spedirono da una città all’altra. Sono nata in Toscana, ma poi andai a vivere con mia nonna in Sicilia“. La sua vita ha subito un cambiamento significativo quando la madre è tornata a Roma e l’ha mandata a studiare dalle suore orsoline. Dopo aver completato questo capitolo, Mariolina ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione, iniziando la sua carriera in Rai.

“Avrei voluto andare all’università e diventare hostess di volo”, ha rivelato, “ma essendo minorenne, ho potuto lavorare solo come hostess di terra. Ricordo con affetto il mio primo annuncio in aeroporto”. La sua determinazione l’ha portata a sostenere tre provini in Rai, dove è stata finalmente assunta. La sua carriera è decollata e ha segnato un’epoca nella televisione italiana.

La vita privata di Mariolina Cannuli: matrimoni e relazioni

Mariolina Cannuli ha anche parlato della sua vita sentimentale, rivelando che è stata caratterizzata da alti e bassi. “La mia vita privata è stata un disastro”, ha affermato, riferendosi ai suoi due matrimoni. Il primo, che è stato annullato, è stato una sorpresa anche per lei, poiché ha scoperto la notizia tramite un articolo di giornale. “L’annullamento è avvenuto per motivi validi”, ha spiegato, “e così sono tornata a casa con i miei bambini, rimboccandomi le maniche”.

Successivamente, ha incontrato il suo secondo marito, ma anche questo matrimonio ha avuto una fine. Nonostante le difficoltà, Mariolina ha mantenuto buoni rapporti con il suo ex marito e la sua nuova compagna, dimostrando una maturità e una serenità invidiabili.

Mariolina Cannuli e la maternità: un equilibrio difficile

Nel corso dell’intervista, Mariolina ha accennato anche ai suoi figli, Alessandra e Filippo. Ha condiviso le sfide che ha affrontato nel conciliare la carriera televisiva con la maternità. “Quando lavoravo in televisione, passavo poco tempo con i miei figli”, ha confessato. Per fortuna, ha potuto contare sul supporto di sua madre, di una tata e di Suor Paola, che si sono presi cura dei bambini durante i loro anni di asilo e scuola elementare.

La sua esperienza come madre ha influenzato profondamente la sua vita e il suo modo di vedere le relazioni familiari. Mariolina Cannuli ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile trovare un equilibrio tra carriera e vita privata, affrontando le sfide con determinazione e resilienza.

Ultimo aggiornamento: sabato 3 maggio 2025, 19:12.

