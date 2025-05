Mario Tozzi esplora la scrittura e le sue origini nella nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sabato 17 maggio, alle ore 21.20, Rai 3 trasmetterà la seconda puntata di “Sapiens – Un solo pianeta“, condotta da Mario Tozzi. Il programma, prodotto da Rai Cultura, si propone di esplorare il passato, il presente e il futuro della vita dei Sapiens, con un focus particolare sulla scrittura e il suo impatto sulla comunicazione umana.

La scrittura: un’invenzione dei Sapiens

La puntata di oggi, intitolata “Caro Sapiens, ti scrivo“, si concentra su domande fondamentali riguardanti la scrittura. Da dove proviene questa forma di comunicazione? Perché solo i Sapiens hanno sviluppato sistemi di scrittura? La scrittura e la lingua sono interconnesse? Questi interrogativi guideranno il racconto di Tozzi, che metterà in luce l’importanza della scrittura come una delle più significative invenzioni della nostra specie.

La scrittura ha una storia relativamente recente, essendo emersa solo negli ultimi cinquemila anni. Prima di questo periodo, i Sapiens comunicavano attraverso immagini e simboli, come dimostrano le pitture rupestri nella grotta di Lascaux, in Francia, risalenti a oltre 15.000 anni fa. La puntata porterà gli spettatori a Orvieto, dove si trova la necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo, la quale vanta un gran numero di iscrizioni risalenti al VI secolo a.C. Gli Etruschi sono stati pionieri nell’introdurre un alfabeto in Italia, ma l’invenzione della scrittura non è attribuibile a loro. Infatti, l’alfabeto rappresenta il culmine di un lungo processo che ha avuto inizio millenni fa.

Le origini della scrittura nel mondo

Il programma esplorerà anche altre civiltà che hanno contribuito allo sviluppo della scrittura. Gli Egizi, ad esempio, hanno utilizzato i geroglifici a partire dal 3100 a.C., mantenendo questa forma di scrittura per oltre 3.500 anni. Anche i Sumeri e i Cinesi hanno avuto un ruolo fondamentale in questo processo evolutivo. La puntata si sposterà poi a Creta, dove si trova il Palazzo di Festo, considerato uno dei teatri più antichi del mondo. Qui sono nate tre delle dodici scritture ancora non completamente decifrate, tra cui il geroglifico cretese e la Lineare A.

A Tarquinia, nella necropoli di Monterozzi, si possono ammirare alcune delle iscrizioni etrusche più lunghe giunte fino a noi. Questi luoghi storici offrono uno spaccato affascinante delle origini della scrittura e della comunicazione umana.

Lingue e sistemi di scrittura nel mondo contemporaneo

Attualmente, nel mondo si parlano circa 7.000 lingue, ma il 40% di esse è a rischio di estinzione. Lingue come l’inglese e il cinese hanno raggiunto una posizione dominante, mentre l’italiano si colloca al ventinovesimo posto tra le lingue più parlate. In tutto il mondo esistono circa 300 sistemi di scrittura, con il cinese, l’indiano, le scritture basate sull’alfabeto latino e l’arabo che risultano essere i più diffusi.

In un’epoca in cui gli emoji hanno preso piede nella comunicazione quotidiana, il programma rifletterà anche su come la predilezione dei Sapiens per le immagini sia radicata nella nostra storia. Fin dai tempi antichi, gli esseri umani hanno utilizzato immagini per esprimere emozioni e comunicare, un aspetto che continua a influenzare il modo in cui ci relazioniamo oggi.

Dialoghi di Sapiens: un confronto tra esperti

In apertura della puntata, Mario Tozzi avrà un dialogo con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco, affrontando i temi trattati durante la serata. Questo spazio di confronto arricchirà ulteriormente la narrazione, offrendo spunti di riflessione sui legami tra scrittura, cultura e identità umana.

“Sapiens – Un solo pianeta” promette di essere un viaggio affascinante attraverso la storia della scrittura e della comunicazione, invitando il pubblico a riflettere sul significato di queste invenzioni nella vita dei Sapiens. L’appuntamento è fissato per questa sera, a partire dalle 21.20 su Rai 3.

