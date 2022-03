Marilyn Manson trascina in tribunale Evan Rachel Wood

Marilyn Manson, a pochi giorni dalla messa in onda su HBO del documentario di Phoenix Rising, cita in giudizio la ex-compagna Evan Rachel Wood. Secondo quanto dichiarato dal musicista sulle sue pagine social, avrebbe fatto causa alla Wood per diffamazione, in relazione alle accuse di abusi sessuali a suo carico.

Il rocker accusato di essere uno stupratore

Il 15 marzo prossimo su HBO sarà possibile vedere l’atteso documentario, e Manson agita ulteriormente le acque con questa denuncia nei confronti della ex compagna. Il performer avrebbe fatto causa anche a Ilma Gore, che definisce “saltuaria partner romantica”, per cospirazione ai suoi danni.

Nel corpo della denuncia, depositata alla Corte Superiore di Los Angeles e ottenuta da Variety, Manson, al secolo Brian Warner, accusa le due donne. Nello specifico di averlo “pubblicamente presentato” come “stupratore e abusatore”, una falsità malevola che ha fatto deragliare la carriera musicale, televisiva e cinematografica di successo di Warner.

Inoltre, negli atti depositati, secondo quanto dichiara Manson, le due donne avrebbero mentito sul coinvolgimento di un agente dell’FBI, “falsificando e distribuendo una lettera fittizia dell’agente, per creare la falsa apparenza che le presunte ‘vittime’ di Warner e le loro famiglie fossero in pericolo, e che ci fosse un’indagine penale federale su Warner in corso”. Sostiene anche che Wood e Gore “hanno fatto dichiarazioni consapevolmente false”, come il fatto che Manson “ha filmato l’aggressione sessuale di un minore”. Manson richiede un decreto ingiuntivo contro le sue “ex amanti” e il risarcimento danni. Nel frattempo i legali delle due donne e della HBO non hanno rilasciato ancora alcuna dichiarazione in merito.

Marilyn Manson: ”A parlare saranno i fatti”

In ultimo, Manson sostiene che Wood e Gore l’avrebbero danneggiato emotivamente di proposito, e dichiara: ”la loro condotta è vergognosa, estrema e ha superato tutti i limiti di una comunità civile. Arriverà il momento in cui potrò dire qualcosa di più sugli eventi dell’ultimo anno. Fino ad allora lascerò parlare i fatti”.

Dalla produzione del documentario nessuna modifica della data d’uscita, dove a quanto pare ascolteremo dalla diretta voce delle due protagoniste la loro personale versione dei fatti.

03/03/2022