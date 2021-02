Marilyn Manson: abbandonato dalle case discografiche dopo le accuse

Marilyn Manson è stato ufficialmente abbandonato dalla sua etichetta discografica e da due apparizioni televisive dopo aver affrontato accuse di abuso da parte dell’attrice, ed ex compagna, Evan Rachel Wood e di altre tre donne.

Le conseguenze delle accuse su Marilyn Manson

In una dichiarazione Loma Vista Recordings ha affermato: “Alla luce delle inquietanti accuse odierne di Evan Rachel Wood e di altre donne che nominano Marilyn Manson, Loma Vista cesserà di promuovere ulteriormente il suo attuale album. A causa di questi sviluppi, abbiamo anche deciso di non lavorare con l’artista su qualsiasi progetto futuro “.

Un segmento della serie tv di Shudder “Creepshow” che doveva essere interpretato da Manson nella prossima stagione, verrà sostituito e non trasmesso, ha confermato lunedì un portavoce di AMC Networks, in seguito alle accuse di Wood e di altre donne.

“American Gods” di Starz, in cui Manson ha avuto un breve ruolo ricorrente, non manderà in onda un episodio rimanente prossimo all’uscita, e ha ritirato Manson dalla serie tv, fino a quando il suo personaggio non verrà modificato.

“A causa delle accuse mosse contro Marilyn Manson, abbiamo deciso di rimuovere la sua esibizione dall’episodio rimanente in cui si trova, programmato per andare in onda più avanti in questa stagione. Starz è inequivocabilmente con tutte le vittime e sopravvissute agli abusi”, ha affermato un portavoce di Starz.

Le accuse di Evan Rachel Wood

Le decisioni di queste aziende arrivano dopo che l’ex compagna Evan Rachel Wood ha condiviso un post su Instagram lunedì in cui ha accusato Manson, di aver abusato “orribilmente” di lei per anni e ha affermato che tutto cominciò quando era solo un’adolescente. L’attrice ha incontrato Manson quando lei aveva 18 anni e lui 36.

La prima uscita di Manson attraverso l’impronta Concord di Loma Vista è stata “The Pale Emperor” nel 2015. Il precedente album di Manson, “We Are Chaos”, è uscito l’11 settembre 2020 e ha debuttato al numero 8 della Billboard 200 e al numero 1 della Top Classifica degli album rock.

Le accuse non sono le prime che Manson affronta. Nel maggio del 2018, il musicista ha avuto un rapporto della polizia contro di lui per crimini sessuali, non specificati, risalenti al 2011.

L’avvocato di Manson, Howard E. King, ha negato le affermazioni in una dichiarazione all’epoca, dicendo: “Le accuse mosse alla polizia sono state e sono categoricamente negate dal Sig. Warner e sono o deliranti o fanno parte di un tentativo di generare pubblicità. Qualsiasi affermazione di scorrettezza sessuale , o qualsiasi altro, è falsa. ”

Federica Contini

02/02/2021