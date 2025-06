Marilù Pipitone: l’attrice palermitana che conquista il pubblico accanto ad Angelo Duro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Marilù Pipitone, attrice palermitana e fidanzata del comico Angelo Duro, sta guadagnando attenzione nel panorama cinematografico italiano grazie alla sua partecipazione al film “Io sono la fine del mondo“. Questo film, che ha riscosso un notevole successo al botteghino, racconta una storia che mescola umorismo e drami familiari, mettendo in luce le sfide e le relazioni complesse tra genitori e figli.

Chi è Marilù Pipitone

Nata nel 1985 a Palermo, Marilù Pipitone ha intrapreso la sua carriera artistica dopo aver studiato recitazione presso il Centro Formazione Spettacolo della sua città natale. La sua formazione è stata arricchita da vari workshop e stage, che le hanno permesso di affinare le sue abilità interpretative. La sua carriera è caratterizzata da una serie di ruoli in produzioni sia televisive che cinematografiche.

Marilù ha fatto la sua comparsa in diverse serie di successo, tra cui “Don Matteo 13” e “Rocco Schiavone 4“, dove ha recitato al fianco di attori noti come Marco Giallini. La sua versatilità le ha permesso di apparire anche in film come “La bocca dell’anima“, “Belli ciao“, “Lui è tornato“, “Terraferma” e “Ciurè“. Nonostante il suo crescente successo, Marilù ha sempre mantenuto un profilo riservato, evitando di esporsi eccessivamente ai riflettori. La sua ultima interpretazione nel film “Io sono la fine del mondo” la vede nei panni della dottoressa Marta, un ruolo che ha suscitato l’interesse del pubblico.

Dal 2023, Marilù è legata sentimentalmente ad Angelo Duro, ma entrambi hanno scelto di mantenere la loro relazione lontana dai media, evitando di commentare pubblicamente il loro legame.

“Io sono la fine del mondo”: il film di Angelo Duro

“Io sono la fine del mondo” è l’ultima opera di Angelo Duro, un film che ha ottenuto un grande successo commerciale e che ha visto la partecipazione di Marilù Pipitone. La trama ruota attorno alla vita di Angelo, un autista di NCC a Roma, specializzato nel riportare a casa adolescenti in stato di ebbrezza. La sua vita prende una piega inaspettata quando la sorella, residente a Palermo, lo contatta per chiedergli di tornare in Sicilia e prendersi cura dei loro genitori anziani.

Nonostante le sue riluttanze iniziali, Angelo accetta di tornare a casa, ma il suo atteggiamento nei confronti dei genitori è tutt’altro che affettuoso. La storia si sviluppa attorno ai conflitti familiari e alle tensioni accumulate nel corso degli anni. I genitori di Angelo, che stanno affrontando problemi di depressione, iniziano a frequentare uno psicologo, il quale consiglia loro di riavvicinarsi al figlio. Tuttavia, Angelo sembra deciso a vendicarsi dei torti subiti durante la sua infanzia, rendendo la vita dei genitori un vero incubo.

Nel corso della sua permanenza in Sicilia, Angelo incontra la dottoressa Marta, interpretata da Marilù Pipitone. Marta, inizialmente attratta dalla sua personalità, gli affida suo figlio Gabriele durante un turno in ospedale, ma la situazione si complica rapidamente, portando a risultati disastrosi. La pellicola, caratterizzata da un umorismo nero, ha colpito il pubblico, diventando uno dei film più visti dell’anno.

Il successo di Angelo Duro e il suo stile provocatorio

Angelo Duro ha celebrato il successo del suo film attraverso i social media, condividendo momenti che riflettono il suo stile provocatorio e irriverente. In un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso la sua visione sulla simpatia, affermando che non esiste nulla di peggio di chi si vanta di essere simpatico. Duro ha sottolineato la sua autenticità, affermando di essere in grado di esprimere critiche e insulti in modo credibile, un aspetto che ha contribuito alla sua popolarità.

Il film “Io sono la fine del mondo” non solo ha messo in luce le capacità di Duro come attore e regista, ma ha anche evidenziato il talento di Marilù Pipitone, che continua a farsi strada nel mondo del cinema italiano. Con il suo approccio riservato e la sua dedizione all’arte, Marilù rappresenta una figura interessante da seguire nel panorama cinematografico contemporaneo.

