Mariela Garriga: L’attrice cubana che ha conquistato il cuore di Tom Cruise in Mission: Impossible

La carriera di Mariela Garriga sta vivendo un momento di grande visibilità grazie al suo ruolo in “Mission: Impossible – Dead Reckoning“. L’attrice cubana, che interpreta il primo amore di Ethan Hunt, ha svelato dettagli inediti sulla sua vita e sulla sua esperienza lavorativa al fianco di Tom Cruise e del regista Christopher McQuarrie. La sua storia, che attraversa continenti e culture, è un esempio di determinazione e passione per il mondo del cinema.

Un ruolo che segna una svolta

Mariela Garriga ha recentemente condiviso la sua esperienza sul set di “Mission: Impossible – Dead Reckoning“, un film che ha segnato un importante traguardo nella sua carriera. L’attrice ha descritto il suo personaggio come fondamentale per la trama, sottolineando l’importanza di questo ruolo nella saga cinematografica. “È la produzione maggiore cui ho partecipato”, ha affermato, evidenziando il lungo periodo di collaborazione con Tom Cruise e Christopher McQuarrie, che le ha permesso di apprendere molto sulla cinematografia. La sua interpretazione è stata accolta con entusiasmo, e il suo personaggio avrà un ulteriore sviluppo in “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, atteso al Festival di Cannes e nelle sale dal 22 maggio.

La gentilezza di Tom Cruise

Garriga ha parlato anche del suo rapporto con Tom Cruise, rivelando che l’attore è molto più di una star del cinema. “La gentilezza è una delle sue qualità più evidenti”, ha dichiarato. Contrariamente alle aspettative, Cruise si dimostra attento e affettuoso con tutti coloro che lavorano con lui, dal cast agli addetti ai lavori. La sua dedizione al pubblico è palpabile; desidera che ogni spettatore si diverta e si sorprenda durante la visione dei suoi film. Questa attitudine ha colpito profondamente Garriga, che ha trovato in lui un esempio di professionalità e umanità.

L’infanzia a L’Avana e il sogno di diventare archeologa

Nata a L’Avana, Mariela Garriga ha trascorso la sua infanzia in un ambiente familiare ricco di valori. Cresciuta senza il padre biologico, ha trovato nella madre una figura forte e ispiratrice. “Ero felice”, ha raccontato, descrivendo la sua vita sopra una fabbrica di pezzi di ricambio. La sua passione per l’archeologia, alimentata da un programma televisivo, ha segnato i suoi sogni giovanili. Tuttavia, la malattia della madre ha cambiato le sue priorità, portandola a diventare la capofamiglia in giovane età.

La carriera da modella e il trasferimento a Milano

Dopo aver trovato successo nel mondo della pubblicità e dei video musicali, Garriga ha deciso di trasferirsi a Milano, dove ha iniziato la sua carriera come modella. Nonostante le difficoltà iniziali, tra cui la barriera linguistica e un’agenzia disonesta, ha trovato la sua strada. “Ho conosciuto persone meravigliose”, ha affermato, sottolineando come il suo viaggio l’abbia portata a incontrare il suo attuale marito, Stefano Mongardi. Insieme, hanno deciso di trasferirsi a Los Angeles, dove Garriga ha continuato a costruire la sua carriera.

Un futuro luminoso tra cinema e produzione

Mariela Garriga non si ferma mai. Attualmente, è coinvolta in diversi progetti cinematografici, tra cui “Muori di lei” con Riccardo Scamarcio e un horror spagnolo intitolato “The Osha Rule“. Inoltre, ha avviato una società di produzione e sta lavorando a un documentario sulla salvaguardia delle specie in via d’estinzione. “Niente è impossibile”, ha dichiarato con determinazione, esprimendo la sua convinzione che, con pazienza e impegno, si possano raggiungere grandi traguardi.

Un mantra di vita

Infine, Garriga ha condiviso il suo mantra personale: “Todo lo que pasa conviene”, che significa “Tutto quel che succede conviene”. Questo atteggiamento mentale l’ha aiutata a superare le difficoltà e a trovare significato in ogni esperienza. La sua storia è un esempio di resilienza e passione, e il suo futuro nel mondo del cinema sembra promettente e ricco di opportunità.

