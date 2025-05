Maria De Filippi presenta il settimo appuntamento di ‘Amici 24’ con superospiti Fedez e Clara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, sabato 3 maggio 2025, il noto programma ‘Amici‘, condotto da Maria De Filippi, torna in prima serata su Canale 5 per il settimo appuntamento della sua ventiquattresima edizione. L’episodio si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, con la partecipazione di superospiti musicali che porteranno sul palco nuove sonorità e brani inediti.

Le novità della puntata

Gli allievi del talent show si preparano a esibirsi in nuove sfide che metteranno alla prova le loro abilità artistiche. La competizione si fa sempre più serrata, con i concorrenti pronti a dare il massimo per conquistare un posto nella finale, che si avvicina rapidamente. Tra le sfide più attese, si segnalano le esibizioni di canto e ballo, che vedranno protagonisti i talenti rimasti in gara. La tensione è palpabile, soprattutto per Chiara e Trigno, i cui destini si intrecciano in questa fase cruciale del programma.

I concorrenti in gara

Attualmente, i concorrenti di ‘Amici‘ sono divisi in tre squadre, ognuna composta da talenti distinti. Nella categoria dei cantanti troviamo Antonia, Jacopo Sol e Nicolò, mentre i ballerini in gara sono Alessia, Daniele e Francesco. La giuria, composta da nomi illustri come Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, avrà il compito di valutare le performance e di decidere chi merita di proseguire nel programma. Le esibizioni di questa sera promettono di essere spettacolari, con i ragazzi che daranno il massimo per impressionare i giudici e il pubblico.

Ospiti speciali e sorprese musicali

Il settimo appuntamento di ‘Amici‘ non sarebbe completo senza la presenza di ospiti speciali. Questa sera, l’attore comico Francesco Cicchella porterà la sua ironia sul palco, intrattenendo il pubblico con le sue performance. Inoltre, il cantautore Michele Bravi presenterà il suo nuovo brano ‘Lo ricorderò io per te‘, uscito il 4 aprile. La vera sorpresa della serata, però, sarà la presentazione in anteprima del singolo ‘Scelte stupide‘ da parte di Fedez e Clara, rilasciato solo ieri, 2 maggio. La loro partecipazione aggiunge un ulteriore elemento di attesa e curiosità, rendendo l’episodio di questa sera un evento da non perdere per gli appassionati del programma.

Con una scaletta così ricca e variegata, il settimo appuntamento di ‘Amici 24‘ si preannuncia come una serata all’insegna della musica e del talento, pronta a regalare emozioni e momenti indimenticabili ai telespettatori.

