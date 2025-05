Maria De Filippi e i ragazzi di Amici 24 protagonisti all’evento Tennis and Friends a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, il Foro Italico di Roma ha ospitato un’importante iniziativa dedicata alla salute e allo sport, con la presenza di Maria De Filippi e dei ragazzi del talent show Amici 24. L’evento, intitolato Tennis and Friends Salute e Sport, ha come obiettivo principale quello di promuovere la prevenzione sanitaria attraverso attività sportive gratuite. Maria De Filippi ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di unire sport e prevenzione, un messaggio che risuona particolarmente tra i giovani.

L’importanza della prevenzione nella salute

Il progetto Tennis & Friends si propone di offrire percorsi clinici gratuiti, focalizzati sulla prevenzione delle malattie e sulla riduzione del rischio di mortalità. La De Filippi ha spiegato che la prevenzione non solo migliora la qualità della vita, ma contribuisce anche a diminuire i costi per il Servizio sanitario nazionale. Durante l’evento, ha evidenziato come l’attività fisica e la consapevolezza della salute siano fondamentali, specialmente per le nuove generazioni.

Maria ha affermato: “La prevenzione e lo sport vanno di pari passo e tutti dobbiamo farlo. Se questo viene detto quando siamo giovani, può essere particolarmente utile”. La sua presenza al Foro Italico ha rappresentato un’opportunità per i ragazzi di Amici 24 di comprendere l’importanza di prendersi cura della propria salute attraverso lo sport.

La deroga per i ragazzi di Amici 24

Intervistata da Superguida Tv, Maria De Filippi ha spiegato di aver concesso una deroga ai ragazzi di Amici 24 per partecipare all’evento. Ha dichiarato: “Ho concesso volentieri questa deroga agli alunni del talent, che hanno passato un pomeriggio fuori dalla scuola. Sono orgogliosa di loro e ho consigliato di fare prevenzione”. La De Filippi ha sottolineato l’importanza di far vivere ai ragazzi esperienze al di fuori del programma, dopo un lungo periodo trascorso in un ambiente chiuso.

“Dopo un anno chiusi, devono iniziare a vivere”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di un equilibrio tra studio e vita sociale. La sua decisione di portare i ragazzi all’evento è stata motivata dalla volontà di far comprendere loro l’importanza della salute e della prevenzione, un messaggio che può rimanere impresso nella loro mente.

La presenza di Paolo Bonolis e nuove collaborazioni

All’evento Tennis & Friends ha partecipato anche Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, che ha annunciato una futura collaborazione con Maria De Filippi. Sarà uno dei giurati della prossima edizione di Tu Si Que Vales. Bonolis ha commentato con ironia la sua partecipazione a questo progetto, dicendo: “Come me lo spiego? E chi se lo spiega? Faccio questo lavoro finché dura, come si dice a Roma, siamo tutti contenti”.

La sua presenza all’evento ha aggiunto ulteriore valore alla giornata, sottolineando l’importanza di unire forze e talenti nel mondo dello spettacolo. La collaborazione tra Bonolis e De Filippi promette di portare nuove emozioni e sorprese al pubblico, confermando la loro influenza nel panorama televisivo italiano.

L’evento Tennis and Friends ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare i giovani sulla salute, unendo sport e prevenzione in un contesto festoso e coinvolgente.

