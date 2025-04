Maria De Filippi continua a sorprendere: il serale di Amici tra sfide e eliminazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma Amici, condotto da Maria De Filippi, ha visto il suo quinto appuntamento serale andare in onda tra sabato 19 e domenica 20 aprile su Canale 5. La puntata ha offerto un mix di emozioni, con sfide tra i concorrenti e ben due eliminazioni. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario, ha animato il dibattito, mentre la musica ha visto l’arrivo di un’ex cantante del talent. Scopriamo cosa è accaduto in questo episodio ricco di colpi di scena.

La prima manche: scontro tra le squadre e polemiche in giuria

La puntata si è aperta con la sfida tra la squadra di Zerbi-Celentano e quella di Pettinelli-Lettieri. Maria De Filippi ha annunciato che ci sarebbero state due eliminazioni, una diretta e l’altra in casetta. La prima sfida ha visto Alessia affrontare Nicolò, con Malgioglio e D’Amario che hanno votato per Alessia. Successivamente, è stato il turno del guanto di sfida “charme” tra Francesca e Chiara, lanciato da Celentano, il quale ha sostenuto che Francesca avesse mostrato un calo nelle sue performance.

Malgioglio ha espresso il suo scetticismo riguardo al concetto di charme, affermando che fosse soggettivo e non pertinente alla danza. Celentano ha risposto con fermezza, affermando che lo charme è riconoscibile e fondamentale nella danza. La tensione è aumentata quando Malgioglio ha dichiarato di non voler votare, mentre Celentano ha insistito sulla necessità di fare una scelta. Elena D’Amario ha cercato di mediare, spiegando che lo charme è un elemento che trascende la tecnica e la bellezza, ma la discussione è proseguita senza trovare una soluzione.

Dopo questo acceso dibattito, la gara è continuata, ma il guanto di sfida è stato annullato. La tensione in giuria ha sicuramente aggiunto un elemento di interesse alla puntata, mostrando come le opinioni personali possano influenzare le decisioni.

Il primo eliminato e le reazioni dei concorrenti

Successivamente, si è passati alla sfida tra Trigno e Alessia. Amadeus ha votato per il cantante, mentre D’Amario e Malgioglio hanno optato per Alessia. Con questo risultato, la squadra di Zerbi-Celentano ha trionfato, portando Francesca, Nicolò e Trigno al ballottaggio provvisorio. La conduttrice ha chiesto a Trigno come si sentisse riguardo all’eliminazione diretta, e lui ha espresso il desiderio di rimanere nel programma.

Francesca ha manifestato il suo timore per l’eliminazione, mentre Nicolò ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo. Dopo le esibizioni, è stata Francesca a dover lasciare il programma, un momento carico di emozione che ha colpito sia i concorrenti che il pubblico.

La seconda manche e il guanto di sfida tra i professori

La puntata è proseguita con il guanto di sfida tra i professori, dove Cuccarini e Lo si sono confrontati con Zerbi e Celentano, e Pettinelli e Lettieri. Quest’ultimi hanno avuto la meglio, portando a una nuova manche. La sfida ha visto Trigno e Nicolò contro Antonia, con quest’ultima che ha vinto grazie ai voti di Amadeus e Malgioglio. La tensione è continuata con Chiara e Nicolò, dove Elena D’Amario ha votato per Chiara, mentre Malgioglio e Amadeus hanno sostenuto Nicolò.

Con il ballottaggio finale che ha visto Trigno come protagonista, la competizione si è fatta sempre più intensa. La tensione tra i concorrenti e le giurie ha reso la puntata avvincente, con il pubblico che ha seguito con interesse ogni fase della competizione.

La terza manche e l’assenza di ospiti comici

La terza e ultima manche ha visto Zerbi e Celentano affrontare Lo e Cuccarini. La sfida tra Alessia e Senza Cri ha visto la vittoria di Alessia, mentre Daniele ha trionfato contro Francesco. Al termine della manche, il ballottaggio ha visto Francesco e Senza Cri, con quest’ultima che ha dovuto lasciare il programma, insieme a Francesca, creando un clima di grande emozione.

Un aspetto particolare di questa puntata è stata l’assenza di ospiti comici, un elemento che di solito offre un momento di leggerezza e svago. Non è stato fornito alcun motivo ufficiale per questa scelta, ma il pubblico ha sicuramente notato la mancanza di siparietti comici che solitamente allietano le serate di Amici. Tuttavia, Giordana Angi ha fatto il suo ingresso come ospite musicale, portando un tocco di freschezza alla serata.

