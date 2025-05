Maria Corleone 2: nuove sfide e vendette nella terza puntata della seconda stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie Maria Corleone 2, diretta da Mauro Mancini, continua a catturare l’attenzione del pubblico con la sua intensa trama. Oggi, martedì 13 maggio 2025, andrà in onda la terza puntata su Canale 5 alle 21:30, promettendo colpi di scena e tensione. L’attrice Rosa Diletta Rossi interpreta Maria, una donna che si muove tra il desiderio di potere e la ricerca di giustizia, in un contesto di vendette e segreti che minacciano di cambiare tutto.

La trama della terza puntata: un boss in pericolo

Il fulcro della terza puntata è rappresentato da Don Luciano, il boss mafioso interpretato da Fortunato Cerlino. Nonostante si trovi in carcere, la sua vita è in grave pericolo a causa di Don Saro Zerilli, un potente rivale della malavita siciliana, interpretato da Orio Scaduto. Don Saro, animato da rancori del passato, sta tramando una vendetta contro Don Luciano, creando un clima di crescente tensione all’interno del penitenziario. La situazione si complica ulteriormente quando Don Luciano si rende conto di non avere scelte valide per garantirsi la protezione necessaria.

La richiesta scioccante di Don Luciano a Maria

In un momento di disperazione, Don Luciano si rivolge a sua figlia Maria con una richiesta inaspettata: riprendere il controllo del narcotraffico che un tempo era gestito dalla famiglia. Questa richiesta mette Maria in una posizione difficile, costringendola a confrontarsi con il suo passato e le sue responsabilità. La giovane donna, pur consapevole dei rischi, non riesce a rifiutare l’appello del padre, segnando un punto di non ritorno nella sua vita.

Maria si trasferisce a Roma: il conflitto con Luca

Per gestire al meglio gli affari della sua attività di moda, Lady by Corleone, e il narcotraffico, Maria decide di trasferirsi a Roma. Questa scelta provoca una reazione forte da parte di Luca, interpretato da Alessandro Fella, che teme per il futuro del loro figlio Giovannino. Luca, preoccupato per l’influenza del mondo criminale sulla vita del bambino, intensifica la sua battaglia legale per ottenere l’affidamento del piccolo, attualmente sotto la custodia della zia Sandra, interpretata da Federica De Cola. La tensione tra Maria e Luca cresce, alimentata dalla paura e dalla necessità di proteggere il loro figlio.

La minaccia di Matteo Lombardo e la difesa di Maria

Matteo Lombardo, interpretato da Fabrizio Ferracane, è un imprenditore senza scrupoli con legami pericolosi nel mondo della criminalità. Scopre che i Corleone stanno ostacolando i suoi affari e decide di eliminare Don Luciano attraverso un attentato orchestrato con l’aiuto di guardie carcerarie corrotte. Tuttavia, Maria, venuta a conoscenza del piano, si attiva per proteggere il padre e l’eredità familiare. La sua determinazione dimostra che è pronta a combattere per difendere ciò che le appartiene, affrontando le sfide che la vita le presenta.

Dove seguire “Maria Corleone 2”

La terza puntata di Maria Corleone 2 sarà trasmessa oggi su Canale 5, continuando la programmazione settimanale del martedì. Gli episodi precedenti sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Con quattro episodi totali previsti per questa stagione, il pubblico attende con trepidazione di scoprire se Maria riuscirà a salvare Don Luciano dalla vendetta di Don Saro Zerilli e dal piano di Matteo Lombardo, mentre il destino di Giovannino rimane incerto tra due mondi opposti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!