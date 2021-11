Maria Callas. Lettere e memorie: alle 21:00 in Sinopoli

Oggi, 23 novembre 2021, a Roma, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium di Renzo Piano, alle 21:00, “Maria Callas. Lettere e memorie”. L’autoritratto intimo, affascinante e commovente, della grande diva.

Stasera evento in Auditorium: “Maria Callas. Lettere e memorie”

Diretta da Tom Wolf, Monica Bellucci è la protagonista assoluta di “Maria Callas. Lettere e memorie”. L’infanzia modesta a New York, gli anni della guerra ad Atene, gli inizi della sua carriera, fino allo straordinario successo che l’ha resa icona indimenticabile. L’amore per suo marito, la passione per Onassis, i tanti risvolti intimi di una donna divisa tra pubblico e privato, vulnerabile e forte al contempo. A volte vittima di se stessa, a volte delle circostanze. Gli ultimi anni solitari vissuti a Parigi, la passinone per il canto, curata fino all’ultimo.

“Un giorno scriverò la mia autobiografia, vorrei scriverla io stessa per mettere le cose in chiaro. Sono state raccontate così tante bugie su di me… ” le parole di Maria Callas, indiscutibilmente la più grande voce del XX secolo.

Maria Grazia Bosu

23/11/2021