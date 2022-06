Margot Robbie e Ryan Gosling in spiaggia nelle foto del set di “Barbie”

Nuove immagini dal prossimo film live-action di “Barbie”, la Barbie di Margot Robbie e il Ken di Ryan Gosling che pattinano sulla spiaggia in abiti coordinati.

Margot Robbie sarà la Barbie più desiderata di sempre

La regista di “Piccole Donne” Greta Gerwig dirigerà il nuovo film live-action della WB basato sull’omonima linea di fashion doll Mattel. Il film “Barbie” è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi creativi.

Alla fine, la Warner Bros. ha rilevato la produzione e Robbie è arrivata a produrre e interpretare Barbie. Gerwig è stato successivamente assunto per dirigere e co-sceneggiare e nell’ottobre 2021 Gosling è stato confermato per interpretare Ken, la controparte maschile di Barbie.

Le riprese di Barbie sono in corso a Leavesden e Los Angeles dalla primavera del 2022.

“Barbie” si preannuncia come una delle uscite più emozionanti del 2023

In primo luogo, il film vanta un cast stellato insieme a Robbie e Gosling, che include Simu Liu e Ncuti Gatwa, oltre a Issa Rae e Hari Nef. Inoltre, sembra che Barbie non sarà un’altra favola semplice come i precedenti film d’animazione della bambola. Attualmente, le specifiche della storia di “Barbie” rimangono nascoste, anche se foto e video dal set hanno dato agli spettatori un’idea di cosa aspettarsi.

La MRBR Photos ha condiviso una serie di nuove immagini dal set di “Barbie” e trovano Robbie e Gosling che pattinano sulla spiaggia nei loro abiti da esterno abbinati, completi di protezioni per ginocchia e gomiti al neon. In alcune immagini, le stelle sono circondate da surfisti e bagnanti, mentre in altre istantanee parlano solo mentre pattinano, che è presumibilmente una parte della scena che stanno girando.

Dai un’occhiata alle immagini qui sotto:

Come suggeriscono le nuove immagini e il materiale precedente di Barbie, il nuovo film live-action sta seriamente cercando di dare vita alle bambole dei classici set di giocattoli Mattel. In precedenza, i costumi da cowboy western di Robbie e Gosling ricordavano la selezione di Barbie Western e Cowgirl, e ora i nuovi costumi sembrano essere un cenno alle figure di Hot Skatin’ Barbie e Hot Skatin’ Ken degli anni ’90.

“Barbie” non uscirà nelle sale fino a luglio 2023, quindi gli spettatori possono prepararsi per molte altre anteprime dei personaggi e del loro universo nei prossimi giorni.

Le nuove foto dal set sono tra le tante che seguono il look ufficiale della “Barbie” di Robbie e del Ken a torso nudo di Gosling che la WB ha lanciato all’inizio di quest’anno. Collettivamente, tutte le immagini stabiliscono il tono e l’estetica di Barbie, che è apparentemente sgargiante, opulenta e consumata.

È interessante notare che queste non sono le prime immagini che ritraggono Robbie mentre pattina in Barbie; alcune foto trapelate di prima hanno visto anche l’attrice pattinare insieme ai personaggi misteriosi di America Ferrera e Ariana Greenblatt. Con una carenza di dettagli, è difficile ricavare qualcosa da queste immagini di Barbie, ma è chiaro che i personaggi principali saranno piuttosto attivi.