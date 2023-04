Mare Fuori: retroscena e indizi dalla storie Instagram di Ivan Silvestrini

Il regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, ha raccontato ai fan della serie televisiva alcuni retroscena e dettagli sulla terza stagione e sul suo finale, attraverso le sue storie su Instagram.

Mentre si attendono le riprese della quarta stagione, Silvestrini ha svelato alcuni momenti della serie televisiva che sono stati improvvisati, come quelli dedicati ai personaggi di Carmine e Rosa, interpretati rispettivamente da Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito. Inoltre, ha rivelato che l’attrice si è slogata la caviglia durante le riprese della scena del suicidio di Viola, interpretata da Leiuna Virgilio.

Silvestrini ha poi elogiato Caiazzo e Esposito per le loro interpretazioni, sottolineando la loro chimica sul set, che ha contribuito a creare una magia che ha coinvolto anche le immagini di Francesca Amitrano. Inoltre, ha rivelato che Esposito è stata pagata per baciare Caiazzo.

Il regista ha anche svelato che il soprannome di Carmine per Rosa, “tarantè”, è stato coniato dall’attore Caiazzo. Inoltre, ha spiegato che la scena in cui Carmine soffia la farina contro Rosa e la scena della sigaretta non erano preparate.

Alcuni accenni su Mare Fuori 4

Silvestrini ha inoltre accennato alla possibile presenza di Carolina Crescentini nella quarta stagione di Mare Fuori, anche se non ha rivelato se l’attrice sarà presente sul set. Ha elogiato la sua capacità di interpretare una scena, di ridere dopo e di rifarsi subito dopo, sottolineando che “non è morta”.

Si è anche parlato del finale della terza stagione si conclude con una sparatoria, ma Silvestrini non ha svelato se c’è un morto o un ferito. Ha spiegato che proverà a nascondere la verità durante le riprese per evitare spoiler, ma ha anche aggiunto che ci saranno scene fuorvianti per rendere tutto inattendibile. Inoltre, ha smentito la teoria di un finale alternativo alla terza stagione.

Conclusioni

Il regista ha confermato il grande interesse dei fan per Mare Fuori e ha lasciato molti interrogativi in sospeso, che sicuramente verranno risolti nella prossima stagione della serie televisiva.