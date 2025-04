Mare Fuori: la serie italiana sbarca su Netflix con nuove stagioni e un film prequel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Mare Fuori“, prodotta dalla RAI, ha recentemente siglato un accordo con Beta Film per la distribuzione internazionale su Netflix. Questo nuovo sviluppo consentirà agli utenti di accedere non solo alle quattro stagioni già disponibili, ma anche a future produzioni, ampliando così la portata della serie a livello globale.

La distribuzione di Mare Fuori

Il nuovo accordo prevede che “Mare Fuori” non solo sia visibile su Netflix, ma includerà anche le prossime due stagioni della serie e il film prequel intitolato “Io sono Rosa Ricci“. Quest’ultimo è atteso nelle sale italiane entro la fine del 2025. La serie, che ha già riscosso un notevole successo, era stata precedentemente distribuita in oltre venti paesi, tra cui Germania, Israele e diverse nazioni dell’America Latina, dove è stata trasmessa su piattaforme come Disney+, HOT e HBO Max.

Roberto Sessa, produttore dello show attraverso Picomedia, ha commentato l’accordo, definendolo “unico” nel suo genere. Ha sottolineato l’importanza di un’intesa globale di tale portata per una serie che non è stata creata specificamente per Netflix. Questo accordo rappresenta un passo significativo per la serie, che ha già dimostrato di avere un ampio appeal internazionale.

Il ritorno dello show e le nuove produzioni

Sessa ha rivelato in un’intervista a Variety che le riprese della sesta stagione di “Mare Fuori” inizieranno a giugno. Le trattative con la RAI per la realizzazione di eventuali settima e ottava stagioni sono già in corso, segno di un impegno continuo verso l’espansione della narrazione e dei personaggi amati dal pubblico.

In aggiunta, il film prequel “Io sono Rosa Ricci” è un progetto confermato durante le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, tenutesi a dicembre. Questo film si concentrerà sul personaggio di Rosa Ricci, interpretato dall’attrice Maria Esposito, e promette di approfondire la storia di uno dei volti più iconici della serie.

Un successo che continua a crescere

“Mare Fuori” ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua narrazione avvincente e ai personaggi ben sviluppati. La serie, che affronta temi complessi come la gioventù, la criminalità e la redenzione, ha trovato un forte seguito non solo in Italia, ma anche all’estero. La disponibilità su Netflix rappresenta un’opportunità per attrarre nuovi spettatori e consolidare la sua posizione nel panorama delle serie televisive.

Con l’arrivo delle nuove stagioni e del film prequel, “Mare Fuori” si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, continuando a intrattenere e coinvolgere il pubblico con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi indimenticabili.

