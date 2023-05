Mare Fuori: iniziate le riprese della quarta stagione

Hanno preso ufficialmente il via le ripresa della nuova stagione di Mare Fuori, la fiction RAI che ha decisamente spopolato in questi ultimi anni.

Mare Fuori 4: tutto pronto per i nuovi ciak

Il regista “storico” della fiction Mare Fuori, ovvero Ivan Silvestrini, è approdato in città, a Napoli, in questi giorni, pronto a far battere il “ciak, motore, azione” per la nuova stagione, la numero 4 della serie RAI più gettonata del momento.

Già da diversi giorni gli attori di Mare Fuori stanno postando video e foto sui social che non lasciano spazio all’interpretazione, facendo ben comprendere di essere tornati sul riconoscibilissimo set napoletano – la Base navale della Marina Militare e Molo San Vincenzo – per iniziare a girare la quarta stagione della serie che va in onda su Rai 2.

Gli annunci social del cast sulle riprese di Mare Fuori

Negli ultimi giorni, come detto, alcuni deiprotagonisti di Mare Fuori, tra cui Kyshan Wilson, Ludovica Coscione, Clotilde Esposito e Clara Soccini, hanno postato foto e video direttamente dal set della serie non facendo celare la loro emozione.

La più attiva su TikTok, però, è l’interprete di Rosa Ricci Maria Esposito. La giovane attrice, proprio in queste ultime ore, ha pubblicato un video in cui ripete le battute del copione e ha scritto, come didascalia al seguito: “Questa stagione per me sarà tanto difficile quanto immensa. Sono piena di adrenalina. Spero di regalarvi il doppio delle emozioni che proverò io quest’anno“.

Un frame dal post dell’attrice su Tik Tok

Dunque, Mare Fuori 4 è ufficialmente in preparazione, ora non resterà che attendere quando tutto sarà ultimato e pronto per la fase di post-produzione, dopodiché sarà certamente annunciata la data di uscita e messa in onda della nuova stagione su Rai2 e conseguentemente sulla piattaforma gratuita di RaiPlay.

Non resta che attendere alcune settimane o pochi mesi per avere maggiori certezze in merito.