Mare Fuori, cosa si nasconde dietro la fuga di Filippo e Naditza? Ecco la spiegazione

Senza alcuna ombra di dubbio, “Mare Fuori” è una delle serie tv più amate e popolari del momento. Nel corso della scena finale della terza stagione, assistiamo alla fuga di Filippo e Naditiza. Ma è davvero così? Scopriamo insieme la spiegazione che si nasconde dietro questa parte.

La terza stagione di Mare Fuori giunge all’epilogo attraverso una puntata che lascia tutti i telespettatori senza parole. Inoltre, la parte finale solleva molti quesiti. Stiamo parlando della scena in cui Filippo e Naditza scappano via insieme.

Inutile dire che Filippo e Naditza sono una delle coppie più amate della serie tv. Dalla terza stagione in poi, i due evadono dall’istituto di pena minorile pensando di riconquistare la loro libertà. Tuttavia, mentre vagano per le città, qualcosa non va per il verso giusto. Infatti, Naditza abbandona Filippo il quale fa ritorno nel carcere.

Nel corso dell’ultima puntata di Mare Fuori 3, il personaggio interpretato da Nicolas Maupas è costretto a lasciare l’istituto di pena minorile in modo definitivo. Alla luce di questo, sorge spontanea un interrogativo: qual’è il destino di Filippo e Naditza?

Filippo viene trasferito nella città di Milano dove continuerà a scontare la propria pena. Tuttavia, prima di partire, chiede di potersi fermare in un luogo al quale è molto affezionato. Si tratta della stazione di Napoli in cui è avvenuto il primo incontro con Naditza. Improvvisamente, Valeria Romani raggiunge il diretto interessato e poi scappano insieme mano nella mano. Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che tale scena sia solo il frutto dell’immaginazione di Filippo. Inoltre, per quanto riguarda la presenza dei due attori nella quarta stagione della serie tv, non sappiamo se sia confermata o meno.